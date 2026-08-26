Tras reiterar su negativa a solicitar licencia luego de haber sido acusado por el gobierno de Estados Unidos de nexos con el crimen organizado, el senador Enrique Inzunza Cázarez anunció su separación del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República.

En un escrito difundido en redes sociales, el legislador afirmó que ejerce su propia defensa amparado en su probidad profesional y honestidad personal.

“Por ello, no daré elementos a la derecha conservadora ni a nadie, para que se pretenda cuestionar un movimiento de transformación que representa las causas de los más humildes y laboriosos, lo mejor del gran pueblo de México.

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“En esa tesitura, por estricta convicción personal, he tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de MORENA, para ejercer mi cargo de Senador de la República de manera independiente y conforme a la rectitud de mis deberes”, subrayó.

Denunció que desde hace cuatro meses ha sido objeto de una “feroz campaña de calumnias y diatribas”, luego de que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundiera, “sin aportar hasta el día de hoy una sola prueba, un instrumento de lawfare, con imputaciones falsas, dolosas y carentes de todo sustento”.

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En su escrito, Enrique Inzunza sostiene que el destinatario final de esta embestida desde Estados Unidos es el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“No se precisa mucha perspicacia para saber que es otro, alguien que posee el mayor liderazgo moral y político de la nación, el objetivo final de esta embestida. Sería una cobardía y un error, consentirlo o permitirlo. Es preferible, como decía Altamirano, vivir o morir entre las fieras, que inclinar la frente ante los tiranos y dar un abrazo a los traidores”, enfatizó.

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