Integrantes de la Guardia Nacional (GN) y Ejército aseguraron en las inmediaciones de la localidad de Tinaja de Vargas en el municipio de Tanhuato, Michoacán un inmueble, 12 armas de estas ocho largas y cuatro cortas, 21 cargadores.

También 500 cartuchos de diversos calibres, 30 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, cuatro motocicletas, un vehículo y diverso equipo táctico.

En esta acción también participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía General del Estado, quienes efectuaron la ejecución de una Orden Técnica de Investigación.

Aseguran armamento en Tanhuato, Michoacán (26/08/2026). Foto: Especial

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Lo asegurado fue puesto a disposición ante la FGR con sede en Morelia para continuar con las investigaciones y acciones periciales.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) señaló que estas actividades se realizaron con apego al estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad.

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Aseguran armamento en Tanhuato, Michoacán (26/08/2026). Foto: Especial

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