El reconocido músico uruguayo Rubén Rada, referente de la música popular de su país y conocido por fusionar ritmos como el candombe, el jazz y el rock, falleció este miércoles a los 83 años, informó su familia en redes sociales.

"Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 horas (18:30 GMT) se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", indica el comunicado que la familia difundió en las redes del cantante.

"Gracias a todos por los mensajes de preocupación y amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más", concluye el comunicado.

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Nacido en 1943 en el Barrio Sur, cuna del candombe en Montevideo, Omar Ruben Rada Silva, con diez años, dio sus primeros pasos en la música como cantante en una comparsa, rama artística a la que dedicó su vida.

En 2011, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación le otorgó el Premio a la Excelencia Musical (Grammy Latino) en reconocimiento a su extensa trayectoria y su aporte invaluable a la música de América Latina.

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Con más de seis décadas sobre los escenarios, el músico fue autor de una profusa discografía que supera los treinta álbumes y reconocidas canciones como 'Mi País', 'Las Manzanas' o 'Muriendo de Plena'.

En el año 2025, su vida fue llevada a la gran pantalla en el documental 'Rada, la película', nutrido de testimonios que repasa con una mirada "intimista" la trayectoria del artista.

El pasado 16 de julio, en el día de su cumpleaños 83, Rada estrenó '¿Quién va a cantar?', un proyecto audiovisual que en su primer episodio convocó a la banda uruguaya La Vela Puerca para versionar sus canciones más icónicas.

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