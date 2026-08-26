La decisión del senador Enrique Insunza Cázarez de separarse del grupo parlamentario de Morena y declararse como legislador independiente causó reacciones de senadores morenistas y del PRI.

El coordinador morenista, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la determinación de Inzunza es de carácter personal y que, aunque se le pidió reconsiderar su decisión, el grupo parlamentario respetará su postura.

En entrevista, confirmó que el pasado lunes sostuvo una conversación con el aún legislador morenista y le manifestó la conveniencia de pedir licencia, pero finalmente optó por renunciar al grupo parlamentario.

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“Es una decisión personal que se respeta”, comentó Mier Velazco, quien señaló que Morena no se distraerá de su agenda legislativa ni del respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Acerca del impacto que tendría la salida del senador por Sinaloa en la mayoría calificada, contestó que será analizado a partir de la cantidad de votos que necesiten las iniciativas que se presenten.

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Con referencia a si Inzunza Cázares debería salir también de Movimiento de Regeneración Nacional, Ignacio Mier indicó que esa determinación corresponde a los órganos del partido político.

🗣️ “Es una decisión personal que se respeta”



Ignacio Mier comentó que, aunque se le pidió reconsiderar su decisión, el grupo parlamentario respetará la postura del senador Enrique Inzunza.#VIDEO: @gamboa_arzola | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/4JjBtDHUqj — El Universal (@El_Universal_Mx) August 26, 2026

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"Bancada de Morena no sufrirá afectación"

Desde el PVEM, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín coincidió en que se trata de una decisión personal y consideró que la bancada de Morena no sufrirá una afectación significativa.

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Pero sostuvo que el exsenador morenista debió actuar con mayor prudencia y procesar su decisión junto con su grupo parlamentario.

Calificó como lamentable que el caso haya llegado a este punto y consideró que el llamado de la mandataria federal a actuar con prudencia también es aplicable a Inzunza. No obstante, descartó que su separación de la bancada represente un golpe político para el partido político.

Entrevista con Jorge Carlos Ramírez Marín | Senador del PVEM. Foto: Gabriel Pano | El Universal

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"Corresponde a Morena evaluar decisión"

El vicecoordinador de Morena, Higinio Martínez, también reconoció el derecho del senador a separarse de la bancada y regresar al Senado como independiente.

Señaló que ahora corresponde al partido valorar políticamente la decisión, mientras los legisladores deberán concentrarse en alcanzar las mayorías necesarias para sacar adelante las iniciativas.

Higinio Martínez Miranda, vicecoordinador de Morena en el Senado (07/05/2026). Foto: X (@higinio_mtz)

"Es una simulación"

Senadores del Partido Revolucionario Institucional afirmaron que la decisión del morenista Enrique Inzunza Cázarez de abandonar al grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional es una simulación con la intención de mantener el fuero constitucional y evasor la acción de la justicia.

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El legislador de Campeche Pablo Ángulo sostuvo que Inzunza Cázarez debería separarse de su escaño y ponerse a disposición de las autoridades, ante los señalamientos que existen en su contra.

“Ese es el llamado que hacemos, no a que renuncie al grupo parlamentario de Morena, eso es quererle tomar el pelo a los ciudadanos, querer insultar la inteligencia de las y los mexicanos”, dijo.

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En entrevista, acusó a Morena de permitir que permanezcan en cargos públicos personajes sobre los que existen denuncias de presuntos vínculos con el crimen organizado.

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“Los señalamientos sobre Inzunza y sobre Rocha Moya son gravísimos, se les está solicitando en extradición Estados Unidos por estar coludidos con el crimen organizado. Lo que debería hacer Inzunza es renunciar al Senado de la República, es ponerse a disposición de las autoridades y lo que tendrían que hacer las autoridades mexicanas es extraditarlo a Estados Unidos. Lo hemos dicho con mucha claridad y puntualidad”, recalcó.

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Aseguró que Morena tiene miedo de que Enrique Inzunza Cázarez o el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, vayan a Estados Unidos y señalen que fue Andrés Manuel López Obrador quien dio las indicaciones de coludirse con la delincuencia organizada.

“Es verdaderamente penoso, vergonzoso tener que compartir con estos personajes que están señalados de tener vínculos con el crimen organizado. Imagínense ustedes el papel que hacemos como oposición de estar haciendo estos señalamientos y saber que en nuestras bancadas hay gente que está relacionada con el crimen organizado.

Pablo Angulo Briceño, presidente de la Red de Jóvenes por México del PRI. (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

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El coordinador de la bancada priista, Manuel Añorve Baños, sostuvo que Inzunza Cázarez debe de asumir su responsabilidad de si pide o no pide licencia. “Sabe que muchos senadores y senadoras no están cómodos con su regreso, empezando por su bancada, al periodo ordinario de sesiones, pero es una atribución que tiene y él ha tomado esa decisión y además le corresponde a Morena y le corresponde al gobierno federal”, apuntó.

Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado de la República, en una fotografía de archivo. Foto: Especial

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