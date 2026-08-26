Tras el destape de los primeros tres Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que fueron elegidos a través de encuestas a la población y no por la militancia de Morena.

“No decide la Presidenta, no decide la presidenta del partido Morena, decide la gente quién quiere que lo represente. Y debe ser gente honesta y que no tenga pues ningún antecedente de tener algún vínculo con la delincuencia o haber cometido un acto de corrupción”, señaló.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 26 de agosto, la mandataria refirió que Morena llevó a cabo una serie de encuestas abiertas con distintas preguntas, tal como se hizo en 2023 para elegirla como candidata a la presidencia de México.

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“Morena tiene una forma de elegir a sus coordinadores en este momento, que es a partir de encuestas, qué es lo que piensa la gente, porque son encuestas abiertas, no es encuesta a los militantes de Morena, sino abierta a toda la población a través de distintas preguntas, así fue como fue tomada la decisión en mi caso de ser candidata de Morena con encuestas abiertas a toda la población”, refirió.

Ayer, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena dio a conocer a los primeros tres coordinadores en Aguascalientes, Colima y Campeche, sin embargo, no mostró los resultados de las encuestas, pues Citlalli Hernández Mora defendió que son privados al tratarse de un proceso interno.

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Sheinbaum Pardo recordó su propuesta de reforma enviada al Congreso que busca crear una comisión en el Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar si los aspirantes a cargos públicos tienen vínculos con la delincuencia organizada y que los partidos puedan consultar con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información sobre los aspirantes.

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“Si el partido le solicita al INE, lo puede hacer de manera directa, pero que haya una comisión del INE a través de la cual se pueda consultar formalmente al gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República, si hay algún antecedente en la UIF, si hay algún antecedente o algún algo que pudiera indicar que la persona o tiene vínculos con la delincuencia o tiene algún tema de corrupción previa”.

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“Entonces, ese es el mecanismo, la consulta ante las autoridades, pero por el momento es la encuesta”, contestó la mandataria. La primera nombrada para convertirse eventualmente en candidata de la alianza entre Morena, PT y PVEM en Aguascalientes fue Nora Ruvalcaba, en segundo lugar la alianza de la 4T presentó a Pablo Gutiérrez Lazarus, actual alcalde de Ciudad del Carmen, como su coordinador de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Campeche”.

Mientras que la tercera nombrada como coordinadora de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional fue Rosi Bayardo en Colima, actual alcaldesa con licencia de Manzanillo y cercana a la gobernadora Indira Vizcaíno.

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