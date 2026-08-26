Durante más de tres décadas, bastaba una fotografía de Tim Curry con el rostro pintado de blanco, una nariz roja y una sonrisa exagerada para recordar a uno de los payasos más escalofriantes de la televisión. Para el actor británico, sin embargo, convertirse en Pennywise nunca tuvo el mismo encanto que para los seguidores de "It".

El actor, quien murió a los 80 años en su casa de Los Ángeles, dejó entre sus personajes más reconocidos al villano de la miniserie de 1990 basada en la novela de Stephen King. Una interpretación que terminó asociada a su carrera incluso cuando él mismo reconocía algo paradójico, pues detestaba a los payasos.

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En sus memorias, "Vagabond", publicadas poco antes de su muerte, el actor habló sobre una experiencia de la que durante años prefirió decir poco y aclaró que su distancia con Pennywise no significaba que estuviera arrepentido de haber aceptado el personaje, simplemente nunca disfrutó demasiado ser él.

Tim Curry detestaba los payasos

Cuando recibió la propuesta para participar en "It", había protagonizado "The Rocky horror picture show", participado en "Clue" y trabajado tanto en cine como en teatro.

Pennywise representaba algo diferente y, además, lo enfrentaba directamente con una de sus propias aversiones.

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“Detesto a los payasos. La idea de encarnar a este payaso asesino me hacía sentir incómodo y, al mismo tiempo, como si fuera algo a lo que debía desafiarme”, recordó.

Después de dudarlo, su respuesta fue: “Sí, me interesa”, escribió el actor al recordar la propuesta.

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Así terminó convirtiéndose en la primera versión de Pennywise llevada a la pantalla, dentro de la miniserie dirigida por Tommy Lee Wallace y transmitida originalmente por ABC en noviembre de 1990.

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Con los años surgió incluso una historia según la cual Curry había quedado tan perturbado por su caracterización que era incapaz de mirarse al espejo durante la producción. Él mismo se encargó de matizarla.

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“No hasta el punto de que literalmente no pudiera mirarme al espejo, como se ha dicho muchas veces, pero ciertamente no disfrutaba de mi reflejo”, escribió.

Su rechazo a los payasos, por tanto, era real, pero no significaba que existiera un conflicto profundo con Pennywise ni que lamentara haber participado en "It".

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“Tengo un gran respeto por Stephen King y creo que es una buena adaptación. Pero tampoco disfruté del papel”, señaló Curry.

Pennywise podía presentarse ante los niños como un payaso aparentemente amigable y, segundos después, cambiar la voz, la mirada y los gestos hasta revelar a la criatura que se escondía detrás del disfraz.

Esa transformación convirtió a su versión del personaje en una referencia del terror televisivo y provocó que, durante años, desconocidos se acercaran al actor para contarle cuánto miedo les había causado.

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“La mayoría de las personas que quieren hablar conmigo sobre ser Pennywise son personas particularmente extrañas que disfrutan de su maldad, o quieren decirme que realmente las traumaticé o que les impedí dormir”, contó en "Vagabond".

"Ii" fue sido publicada por Stephen King en 1986 y cuatro años después llegó a la televisión con el británico como la principal representación de la criatura que atormenta a Los Perdedores desde su infancia.

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Su Pennywise fue durante 27 años la única versión del personaje en pantalla. Eso cambió en 2017, cuando Bill Skarsgård tomó el papel para la adaptación cinematográfica dirigida por Andy Muschietti y volvió a interpretarlo en "It: Chapter two" en 2019.

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