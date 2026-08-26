Bogotá.- Un sismo de magnitud 5.1 sacudió este miércoles el oeste y el centro de Colombia, dos semanas después del terremoto de 7.4 que causó una gran devastación en el oeste y la zona cafetera del país.

El temblor ocurrió a las 11.45 hora local (16:45 GMT) y tuvo como epicentro un punto en el departamento de Santander (noreste), a una profundidad de 140 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Hasta el momento las autoridades no han informado de víctimas o daños por este temblor, el más fuerte en el país desde el terremoto del 10 de agosto.

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En un primer momento, el SGC informó que el sismo había sido de 5.4, pero luego actualizó la magnitud a 5.1 y la profundidad la amplió a 149 kilómetros.

La región de La mesa de los Santos, situada en la Cordillera Oriental de los Andes, está atravesada por una falla geológica y es la zona de mayor actividad sísmica de Colombia, con temblores casi diarios.

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Este miércoles, el SGC ya había registrado en la misma zona dos temblores de menor magnitud, ambos de 3.1, a la 01:53 y las 3:56 hora local.

Este temblor es el más fuerte registrado en Colombia desde el terremoto del 10 de agosto, que tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste) y dejó al menos 331 personas fallecidas, 4 mil 439 heridos y 240 desaparecidos, así como numerosas edificaciones destruidas o seriamente averiadas, en su mayor parte en los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda.

El sismo de este miércoles se sintió principalmente en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Arauca, Boyacá y Cundinamarca, los más cercanos al epicentro, y en Bogotá, donde las personas evacuaron los edificios.

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