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Toluca, Estado de México.- El gobierno estatal mexiquense otorgará becas para que los servidores públicos cursen maestrías, licenciatura, diplomados y certificaciones.
Las becas serán del 100 por ciento para cursar cinco maestrías, una licenciatura, ocho diplomados, ocho certificaciones y 41 cursos; las actividades académicas iniciarán en octubre próximo.
Además, como parte del Nuevo Programa Integral de Profesionalización, se realizará la preparación académica de los servidores públicos mexiquenses y su operación estará supervisada por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos (IPSP).
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De acuerdo con la Oficialía Mayor del gobierno estatal, es la primera ocasión que la administración pública ofrece becas completas para estudios de licenciatura y posgrado a trabajadores del servicio público.
Explicó que la oferta contempla capacitación en fiscalización, contrataciones públicas, evaluación de políticas públicas, control interno, inteligencia artificial, innovación pública, igualdad e inclusión y gestión del talento, entre otras asignaturas.
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Mónica Chávez Durán, oficial mayor de la administración estatal expresó que el objetivo es fortalecer las habilidades y conocimientos del personal para mejorar el desempeño en el servicio público.
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En la presentación del programa participaron representantes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) y del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM).
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