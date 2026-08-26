Miley Cyrus despidió con un emotivo mensaje a Dolly Parton, quien murió a los 80 años después de una breve batalla contra el cáncer. La cantante recordó la relación cercana que mantuvo con la leyenda del country y aseguró que algunos de sus momentos más importantes juntas permanecerán en la intimidad.

“La sensación de perder a mi tía Dolly es algo que trasciende lo que resulta apropiado compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y allí permanecerán: tras bambalinas, más allá del glamour y en lo profundo de nuestros corazones”, escribió Cyrus en redes sociales.

La intérprete de “Flowers” explicó que, pese al dolor por la pérdida, sabe qué habría querido Parton para ella.

“Lo que SÉ es que Dolly querría que viviera este sentimiento, que compusiera una canción al respecto y que luego siguiera adelante con fortaleza”, expresó.

Después agregó una de las frases más emotivas de su despedida: “Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones giró en torno a la música y la metamorfosis”.

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“Siempre la amaré y querré que se sienta orgullosa de mí. Mi corazón se rompe por el mundo, así como por su familia y amigos, que la extrañarán profundamente. Compartimos el dolor de esta pérdida y la veremos reflejada en todas las cosas más hermosas”, concluyó.

Para Miley Cyrus, el legado de Parton tiene una dimensión mucho más íntima: la de una madrina, amiga y figura fundamental en su vida.

Dolly Parton, la madrina de Miley Cyrus

La relación entre Miley Cyrus y Dolly Parton trascendió la música. Parton era madrina de Cyrus y mantuvo durante décadas una estrecha relación con la familia de la cantante.

El vínculo comenzó a través de Billy Ray Cyrus, padre de Miley, quien desde los años noventa mantuvo una amistad cercana con la estrella del country. Con el tiempo, Parton se convirtió también en una figura familiar para Miley.

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La cercanía entre ambas incluso llegó a la televisión, cuando Cyrus protagonizaba la exitosa serie de Disney Channel “Hannah Montana”, Dolly Parton apareció como invitada interpretando a la tía de Miley Stewart, el personaje de la joven cantante.

Más allá de esa participación, ambas compartieron escenario y música en diferentes ocasiones, dejando claro que su relación no se limitaba a un vínculo familiar simbólico.

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La admiración también fue mutua, Parton hablaba públicamente con cariño de Miley y respaldó su evolución artística mientras la cantante construía una identidad propia después de su etapa como estrella infantil.

El mensaje de Miley se sumó a una larga lista de homenajes que han surgido tras la muerte de Dolly Parton, considerada una de las figuras más importantes de la música country.

Elton John aseguró estar “conmocionado y devastado” por la pérdida y describió a Parton como “una artista excepcional, única e irremplazable, con un corazón bondadoso”.

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El expresidente estadounidense Barack Obama también recordó el impacto de la cantante: “Cuesta imaginar a personas que han tenido un mayor impacto que Dolly Parton”.

El fallecimiento de Parton también provocó mensajes de Beyoncé, Paul McCartney, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Jane Fonda, Jamie Lee Curtis, Gene Simmons, Blake Shelton y Billy Ray Cyrus, entre otras figuras.

Parton murió a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer. Su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seaver, comunicó la noticia mediante un video publicado en la cuenta de Instagram de la cantante, siguió la petición que ella misma había hecho sobre la manera en que quería que se anunciara su muerte.

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