Banco de México (Banxico) mejoró su pronóstico previsto para 2026, pero ante la nueva dinámica de revisiones anuales del T-MEC recortó su estimado para el 2027.

Para este año, el crecimiento de la actividad económica hizo una revisión al alza de 1.1% a 1.5%.

Con ello, el intervalo para la variación esperada del Producto Interno Bruto (PIB) en este año se ubica entre 1% y 2%.

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Menos crecimiento en 2027, prevé Banxico

No obstante, para 2027, está anticipando un menor crecimiento del previsto anteriormente, con posibilidades de 2%, frente al 2.1% que se esperaba antes de los ajustes.

Así, el intervalo para el crecimiento previsto del PIB en 2027 se coloca entre 1.2% y 2.8%, según las nuevas expectativas que dio a conocer este miércoles el banco central mexicano.

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Banxico expuso que la modificación para el PIB en 2026 se hizo dado el mayor crecimiento de la actividad económica en el segundo trimestre respecto de lo anticipado.

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Señaló que este efecto se encuentra parcialmente compensado por una desaceleración mayor a la previamente esperada en el tercer trimestre.

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Pero para el resto de la trayectoria de pronóstico se continúa esperando una moderada y gradual aceleración en las tasas de crecimiento trimestral.

Advirtió que la política comercial de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, representa importantes riesgos tanto a la baja como al alza.

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Indicó que existe la posibilidad de que se intensifique el ambiente de incertidumbre relacionada con las políticas que pudieran implementarse en EU, particularmente en lo comercial y ante la nueva fase de revisiones anuales del T-MEC, o con factores idiosincráticos, y que ello incida adversamente sobre la demanda externa y el gasto en consumo e inversión de nuestro país.

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ss/mcc