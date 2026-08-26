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Washington.- El Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos Estados Unidos mantuvo un crecimiento del 0.4% en abril-junio con respecto al primer trimestre de 2026, según la segunda estimación publicada este miércoles por el Buró de Análisis Económico (BEA), que registra una revisión a la baja de menos de una décima en el dato anualizado, estable en el 1.5%.
Según el BEA, la revisión al alza del gasto de los consumidores, que aumentó a una tasa anualizada del 3.4%, fue parcialmente compensada por un crecimiento de un punto porcentual en las importaciones (12.5%), que restan al cálculo del PIB.
En tanto, la inflación se mantuvo en 3.7% interanual durante julio, una cifra alta que iguala a la de junio, según el índice PCE publicado este miércoles por el Departamento de Comercio.
Los inversionistas esperaban una ligera baja de los precios, a 3.6% interanual, según el consenso de la firma Trading Economics.
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mcc
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