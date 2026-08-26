El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el director de la CIA realizó una visita de "semi rutina" a Moscú el martes, y dio a entender que trató con las autoridades rusas sobre la guerra en Ucrania.

"Fue una especie de semi rutina. Lamento decepcionar a la gente. Nos gustaría ver el fin de la guerra de Ucrania", declaró Trump en una entrevista con el presentador de radio conservador Glenn Beck.

El mandatario republicano aseguró que este desplazamiento no estaba relacionado ni con Irán ni con amenazas rusas contra la OTAN.

"No estaba allí por ninguna de esas cosas que usted menciona", dijo, interrogado sobre estos dos temas.

John Ratcliffe viajó a Moscú para discusiones "entre servicios secretos", sin reunirse con el presidente Vladimir Putin, afirmó por su parte el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Hasta ahora, los intentos de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania, entre ellos la organización hace algo más de un año de una cumbre en Alaska con Putin, han resultado vanos.

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