Una lechuza de campanario (Tyto alba), una comadreja de cola larga (Neogale frenata) y un zorro gris (Urocyon cinereoargenteus), fueron liberados en el cerro Pico Azul, ubicado en el municipio de Morelia, Michoacán.

De acuerdo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la liberación ocurre luego de que los ejemplares fueron rescatados o entregados de manera voluntaria y una vez que se confirmó que concluyeron satisfactoriamente su proceso de recuperación.

Según la autoridad ambiental a cargo de Mariana Boy Tamborrell, las especies de vida silvestre fueron sometidas a una evaluación médico-veterinaria, donde se determinó que eran aptos para su reintroducción al medio silvestre.

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Liberan a una lechuza, una comadreja y un zorro gris en Michoacán (26/08/2026). Foto: Especial

La liberación ocurrió el pasado 19 de agosto cuando la Profepa, en coordinación con el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia trasladaron a los animales al Cerro Pico Azul, un lugar que, de acuerdo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, reúne las condiciones adecuadas para favorecer su reincorporación a su hábitat natural y contribuir a la conservación de dichas especies.

"La liberación se realizó conforme a las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, que contempla la recepción, canalización y reintroducción de ejemplares rescatados cuando sus condiciones físicas y conductuales lo permiten", afirmó la Profepa en un comunicado.

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Asimismo, recordó que seguirá contribuyendo a la conservación de la vida silvestre con el objetivo de garantizar la reintegración de los ejemplares en condiciones adecuadas y conforme a la normatividad ambiental.

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Lechuza, comadreja y zorro gris, especies clave para el ecosistema

La lechuza de campanario es una especie de ave que habita en todos los continentes y en México contribuye al control y equilibrio ecológico de los ecosistemas, además de que actúan como reguladores porque ayudan a mantener bajo control plagas como roedores o insectos en campos de cultivo.

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Según la lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) -un inventario de especies a nivel mundial-, la comadreja de cola larga es una especie catalogada como bajo preocupación menor y se distribuye desde Canadá, Estados Unidos, México, y hasta el noroeste de Sudamérica.

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En cuanto al zorro gris, la Profepa asegura que no está bajo ninguna categoría de riesgo en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, sin embargo, se aplican los lineamientos de la Ley General de Vida Silvestre para su conservación y preservación.

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Dicha especie se ubica en zonas boscosas en América, desde el sur de Canadá hasta Venezuela y Colombia, así como México, además se caracteriza por tener una dieta muy variada y su fuente más importante de alimento son los conejos, ratas, aves y frutas.

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