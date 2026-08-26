La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles 26 de agosto se tiene prevista una marcha de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a las 16 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, para exigir al Estado mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

El grupo Siembra Cultura se reunirá a las 9 horas, en la Plaza de Lectura José Saramago, alcaldía Cuauhtémoc; promoverán el acceso a la información confiable sobre el cannabis, la reducción de riesgos y el bienestar integral de los usuarios de la misma.

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se harán presentes en el Zócalo capitalino, a las 10 horas, para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

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Mujeres se concentrarán a las 9 horas en la explanada cívica de San Antonio Tecómitl, en Milpa Alta, para realizar una Mercadita Feminista, con la finalidad de abrir espacios para mujeres productoras de la demarcación y en protesta contra la violencia económica.

Representantes de la iniciativa Libertad para Morir se reunirán a las 11 horas, en el Centro Nacional de las Artes y en la Cineteca Nacional para la recolección de firmas a favor de la propuesta ciudadana "Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México", la cual busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.

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Delegaciones democráticas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) estarán en la Secretaría de Administración del IPN para exigir el pago de gratificación por jubilación de 2024 al 2026 para personal de apoyo y asistencia a la educación y docentes del Instituto.

El colectivo Glorieta de las Mujeres que Luchan estará a las 11 horas en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por parte del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México, por la desaparición administrativa y donación de los restos de víctima desaparecida en septiembre de 2021.

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El Movimiento Plural de Maquineros protestará a las 11 horas en José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, colonia Centro Histórico, para exigir el cese de los operativos de clausura en establecimientos de videojuegos y locales comerciales; asimismo, demandan la devolución de las máquinas tragamonedas confiscadas por las autoridades y el respeto a su derecho al trabajo sin ser criminalizados.

El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior; para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Alumnos del IPN se reunirán al mediodía en la Unidad Profesional "Adolfo López Mateos" para una asamblea interpolitécnica con el objetivo de fortalecer la articulación entre escuelas, consolidar espacios de organización colectiva y coordinar avances conjuntos y propuestas en defensa de la transparencia y dignidad del Instituto Politécnico Nacional.

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El grupo Deconstrucción Violeta estará a las 12:30 en los juzgados de Juicio Oral de Dr. Lavista, para apoyar a una víctima de abuso sexual presuntamente cometido por un maestro de regularización; asimismo, exigirán justicia, la detención del responsable y la imposición de la pena máxima conforme a la ley.

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La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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mahc/LL