Pachuca.- Alrededor de 15 personas fueron evacuadas de la localidad de Xolostitla, en Epazoyucan, Hidalgo, luego de que se registró una fuga de combustible durante la madrugada, la cual, de acuerdo con autoridades municipales y Petróleos Mexicanos (Pemex), quedará totalmente controlada hasta por la tarde.

Protección Civil municipal dio a conocer que recibió una alerta por un fuerte olor a combustible alrededor de la una de la mañana sobre la calle Morelos, en la localidad de Xolostitla, municipio de Epazoyucan, por lo que elementos de la corporación acudieron al lugar, donde fue necesario evacuar a seis familias, con alrededor de 15 habitantes.

Se informó que se pidió a los habitantes de esta zona abandonar sus hogares debido al riesgo por la cercanía de la fuga. Algunos se trasladaron con familiares, mientras que otros se encuentran albergados en la localidad.

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Hasta el momento, se señaló que el riesgo ha disminuido; sin embargo, aún está latente, por lo que la zona permanece acordonada y se ha pedido a la población no acercarse al lugar. Tampoco se permite todavía el regreso de las personas a sus viviendas.

Se señaló que en el lugar permanecen elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y Guardia Nacional, así como personal de Petróleos Mexicanos.

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Apenas hace una semana, en esa misma localidad se registró un incendio en un ducto debido a una fuga clandestina, por lo que también fue necesaria la evacuación de varias familias como medida preventiva.

Durante las labores para controlar esa fuga, dos elementos de Pemex resultaron lesionados por quemaduras.