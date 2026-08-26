Oaxaca de Juárez.— Campesinos de Oaxaca viven el miedo de perder sus cultivos ante la falta de lluvias. “Rezamos por que pronto llueva y no se pierdan nuestras siembras, nuestras vidas dependen del maíz”, dicen a más de un mes sin lluvias. Mientras que especialista señala que los gobiernos no están preparados para los efectos de la sequía.

Desde las comunidades de Valles Centrales hasta la Costa de Oaxaca, los sentires y preocupaciones de familias campesinas son las mismas: que sus cultivos se pierdan.

En algunos campos donde los cultivos de maíz llevan más avanzado su proceso de crecimiento, el tallo de la milpa se ha vuelto delgado, las hojas marchitas, de verde se ha pasado a café, la espiga apenas se asoma. En otros campos, las plantas se han ido secando poco a poco hasta que no queda nada.

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“El agua es fundamental y necesaria para todos, si no llueve vendrán tiempos difíciles, porque todo irá subiendo de precio y quién sabe cómo le haremos”, señalan campesinos de la región de Valles de Oaxaca.

Entre el temor de perder no sólo el maíz, sino el frijol, la calabaza y todos los alimentos que implican el sistema de milpa, algunas comunidades señalan que la falta de lluvias es debido al cambio climático, otros consideran que es por las granjas apícolas que operan entre Oaxaca y Puebla e, incluso, algunas personas han dicho que es debido a algunas costumbres y danzas.

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Sin embargo, Víctor Orlando Magaña Rueda, doctor en Ciencias Atmosféricas del Instituto de Geografía UNAM, asesor científico del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) en el área de Meteorología, y miembro del panel Intergubernamental para el estudio del cambio climático, señala que este problema se debe a la variabilidad natural del clima.

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“Este año ha estado entrando una condición del niño bastante severa, se empieza a manifestar con las lluvias de verano, en general por debajo de lo normal, pero no quiere decir que esto sea la nueva condición climática o la condición de cambio climático para Oaxaca y otros estados del sur”, dice.

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En Oaxaca, 409 mil hectáreas son de cultivos de temporal y cerca de 50 mil, de riego. Foto: JUANA GARCÍA/EL UNIVERSAL

Sin maíz

El mayor temor para la mayoría de las familias oaxaqueñas es que se pierdan sus cultivos, ya no puedan cosechar y no tengan cómo sobrellevar sus alimentos en los siguientes meses, debido a que el alimento principal es el maíz.

Fabiola Santos de Jesús sembró dos parcelas como cada año, pero esta vez su milpa se ha marchitado: “Cada año sembramos un poquito para comer, para los elotes, las tortillas… aunque compramos, tratamos de sembrar todos los años, pero esta vez de plano no tendremos cosechas, porque la mayoría ya se secó y lo que queda ya no se va a recuperar en caso de que llueva”.

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También, dice, una preocupación son los manantiales de donde se extrae el agua potable que consumen día a día; por ahora no presentan disminución, pero si las lluvias no llegan pronto, prevén que sus pozos se sequen.

Y es que Oaxaca es uno de los estados que más se ven afectados por el fenómeno climático de El Niño, señala Víctor Magaña.

Súper el niño

El Niño es el término que se usa para describir el aumento de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico tropical, el cual puede alterar los patrones meteorológicos y provocar distintos efectos, según la intensidad del fenómeno. Para este año, se prevé que este fenómeno podría registrar una fase extremadamente intensa y prolongada.

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Entre los efectos de este Súper El Niño —que se espera dure hasta la primavera de 2027— se encuentran el riesgo de lluvias intensas, tormentas, inundaciones y sequías en distintas regiones, además de un aumento de las temperaturas. Estos fenómenos extremos pueden afectar las cosechas y los ecosistemas.

“Las probabilidades eran de que lloviera menos en toda esa región, mientras que en el norte iba a llover un poco más. Entonces, tenemos que entender lo que está pasando, no sólo es el clima, sino también nuestra vulnerabilidad si estamos preparados a estas variaciones del clima”, indica Víctor Magaña.

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Verónica Morales lleva contados los días desde la última vez que llovió en Santo Reyes Tepejillo, Oaxaca, hace más de un mes y medio, “si mi cosecha se pierde, tendré que regresar a la ciudad y volver a trabajar de empleada”, dice. Este año decidió regresar a su comunidad con la intención de dedicarse de lleno a las labores del campo, pero su cultivo se está marchitando sin la esperanza de recuperarse.

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Al respecto, el secretario de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) de Oaxaca, Víctor López Leyva, reconoció que actualmente la entidad atraviesa sequía en casi todas las regiones, excepto en la Cuenca de Papaloapan.

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“Tenemos los efectos del cambio climático, entonces empezó a llover muy bien a mediados de mayo y en junio, pero entró la canícula a partir de julio y agosto y no ha llovido”, señala.

En Oaxaca al menos 409 mil hectáreas de tierra son de cultivo de temporal y apenas un poco más de 50 mil hectáreas son de riego.

“El principal cultivo de Oaxaca es el maíz. Entonces, es la parte que es más sensible, es más susceptible y vulnerable a la falta de agua. Si llueve en estos días, todavía se pueden salvar algunos cultivos, aunque ya no tendrán el mismo rendimiento”, menciona el secretario, al tiempo que dice que por ahora aún no se pueden calcular las pérdidas.

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Ante esto, Víctor Magaña señala que el cambio climático viene sucediendo desde hace muchos años en todo el país, pero enfatiza que el problema se agrava cuando las regiones no están preparadas para enfrentar la sequía.

En el caso de Oaxaca, dice, el estado no tiene sistemas sólidos para la retención de agua y la agricultura es básicamente temporal, por lo cual es muy susceptible de verse afectada por las variaciones de las lluvias.

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