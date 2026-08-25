Mexicali. - Diferentes instituciones de gobierno local, estatal y federal han reforzado la seguridad e incluso, en algunos casos, suspendido actividades tras la alerta emitida por el Gobierno de Estados Unidos sobre una posible amenaza en Mexicali.

La alerta fue difundida el lunes 24 de agosto por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana. El aviso no especificó la naturaleza de la amenaza ni señaló públicamente un objetivo concreto, pero recomendó a los ciudadanos estadounidenses evitar edificios gubernamentales, mantenerse atentos a su entorno, buscar refugio en caso de un incidente y seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que se reforzaron los operativos de prevención, patrullaje y vigilancia en Mexicali mediante la coordinación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, en una publicación realizada en sus redes sociales tampoco detalló cuál fue el motivo para dicho reforzamiento.

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El despliegue contempla la participación de corporaciones estatales y federales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, Centro Nacional de Inteligencia y Policía Municipal. De acuerdo con autoridades estatales, las acciones se concentran en prevención, vigilancia y presencia operativa en distintos puntos de la ciudad.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la alerta estadounidense estaría relacionada con información de agencias de ese país sobre la posible presencia de un grupo delictivo, pero aclaró que esa presencia no estaba confirmada y que no existe, hasta el momento, información sobre una amenaza específica.

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El Gabinete de Seguridad también indicó en un comunicado de prensa que no existen elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población de Mexicali, aunque se mantiene comunicación con autoridades estadounidenses y se reforzó la vigilancia como medida preventiva.

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Como medidas preventivas, el Poder Judicial de la Federación suspendió actividades en sus oficinas ubicadas en el Centro Cívico, considerado día inhábil para los órganos jurisdiccionales correspondientes al Décimo Quinto Circuito. La medida implicó también la suspensión de audiencias y de los plazos y términos procesales durante la jornada.

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En contraste, las oficinas del Gobierno del Estado, Ayuntamiento de Mexicali y Congreso local continuaron operando con normalidad durante la mañana. También permanecieron abiertas las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), de acuerdo con reportes locales.

La Policía Municipal, por su parte, mantuvo sus operaciones, aunque a puerta cerrada y reforzó la seguridad en la Comandancia Central. Entre las medidas adoptadas se encuentra un mayor control de acceso, con solicitud de identificación y el cierre para algunas personas al inmueble.

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