Thalía cumple 55 años y lo hace con una carrera que pocas artistas mexicanas pueden presumir. Más de cuatro décadas frente a los reflectores, millones de discos vendidos, telenovelas que conquistaron al mundo y canciones que siguen formando parte de la memoria colectiva convierten a la mexicana en una de las figuras más importantes del entretenimiento latino.

Ariadna Thalía Sodi Miranda nació el 26 de agosto de 1971 en Ciudad de México. Su historia artística comenzó desde niña, primero con el grupo infantil Din-Din y después con Timbiriche, pero fue como solista donde comenzó a construir el fenómeno que la llevaría a convertirse en la llamada “Reina del Pop Latino”.

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Millones de discos y éxitos internacionales

Desde el lanzamiento de "Thalía" en 1990, la cantante ha publicado más de una veintena de producciones discográficas, entre álbumes de estudio, proyectos en vivo y recopilaciones.

Entre sus discos más importantes se encuentran "En éxtasis" (1995), "Amor a la mexicana" (1997), "Arrasando" (2000), "Thalía" (2002), "El sexto sentido" (2005), "Lunada" (2008), "Primera fila" (2009), "Habítame siempre" (2012), "Amore mío" (2014), "Latina" (2016) y "Valiente" (2018).

Las cifras hablan por sí solas: Sony Music señala que Thalía ha vendido cerca de 40 millones de discos en todo el mundo, mientras que la filial española de la compañía eleva la cifra a más de 50 millones de copias.

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En las listas de Billboard también ha dejado una huella importante. A lo largo de su carrera suma 41 apariciones en Latin Pop Airplay, la tercera mayor cantidad para una mujer en la historia de esa lista, solo detrás de Shakira y Ednita Nazario. Además, acumula 29 entradas en Latin Airplay, 26 en Hot Latin Songs y 16 en Top Latin Albums.

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Su catálogo tampoco se ha quedado en los discos físicos. De acuerdo con registros de plataformas de música, sus canciones ya acumulan más de 3 mil millones de reproducciones considerando sus créditos como artista.

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Uno de sus grandes fenómenos recientes fue “No Me Acuerdo”, junto a Natti Natasha. El tema superó los 500 millones de reproducciones en YouTube y consiguió una certificación cuádruple Platino de la RIAA.

Si hay dos canciones que resumen la carrera de Thalía son “Piel morena” y “Amor a la mexicana”.

“Piel morena”, lanzada en 1995, llegó al número siete de Billboard Hot Latin Songs y se convirtió en uno de los primeros grandes éxitos internacionales de la cantante.

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Dos años después, “Amor a la mexicana” alcanzó el sexto puesto de esa misma lista y terminó convertida en una de las canciones más reconocibles de su repertorio.

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A ellas se sumaron éxitos como “Entre el mar y una estrella”, “Arrasando”, “Tú y yo”, “No me enseñaste”, “¿A quién le importa?”, “Equivocada”, “Desde esa noche” y “No me acuerdo”.

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En total, Sony Music reporta 28 sencillos dentro del Top 10, de los cuales 15 llegaron al número uno.

La mujer detrás de las “Marías”

Pero antes de conquistar las listas musicales, Thalía ya había hecho historia en la televisión.

"María Mercedes", "Marimar" y "María la del Barrio" formaron la llamada trilogía de las “Marías”, tres telenovelas que llevaron su rostro a mercados de todo el mundo.

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Las producciones protagonizadas por Thalía fueron transmitidas en más de 180 países y, de acuerdo con cifras difundidas sobre su carrera, sus telenovelas han llegado a una audiencia acumulada de más de 2 mil millones de espectadores.

La trilogía, por sí sola, habría alcanzado alrededor de mil millones de espectadores durante sus transmisiones originales.

Después llegó "Rosalinda", con la que cerró una etapa fundamental de su carrera como protagonista de telenovelas.

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La combinación de actriz y cantante fue precisamente lo que convirtió a Thalía en un fenómeno internacional: no solo tenía canciones exitosas, también un personaje televisivo reconocido en prácticamente cualquier mercado latinoamericano.

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Los reconocimientos de Thalía

Su trayectoria también se refleja en los premios. Thalía ha recibido reconocimientos de Billboard, Lo Nuestro, TVyNovelas y otras instituciones de la industria.

En 2001 se convirtió en la primera artista en recibir el premio Billboard Star, creado para reconocer su trayectoria.

En 2013 recibió además una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, reconocimiento que consolidó su presencia como una de las artistas latinas más importantes de Estados Unidos.

En 2019, la Academia Latina de la Grabación le otorgó el Premio del Consejo Directivo por sus contribuciones artísticas y su influencia en la música latina.

Y en 2026 sumó otro reconocimiento importante al recibir el Premio Ícono de Billboard Women in Music, una distinción que reconoce su trayectoria y su impacto en varias generaciones.

Las polémicas que también marcaron su historia

Pero una carrera tan larga no podía estar exenta de polémicas.

Desde sus primeros años como solista, Thalía provocó conversación por su imagen y sus canciones. “Saliva” y “Un pacto entre los dos”, incluidas en su primer álbum, fueron consideradas demasiado atrevidas para la época y enfrentaron restricciones en algunas estaciones de radio.

Años después, las controversias comenzaron a relacionarse más con su vida personal.

Su relación con sus hermanas Laura Zapata y Ernestina Sodi se convirtió durante años en uno de los temas más comentados alrededor de la cantante. Las diferencias familiares se hicieron públicas y volvieron constantemente a los medios.

La muerte de Ernestina Sodi en 2024 reavivó el interés sobre la relación entre las hermanas y llevó a Thalía a compartir mensajes de despedida y recuerdos de su familiar.

También han existido numerosos rumores sobre su matrimonio con Tommy Mottola. Cada publicación, fotografía o comentario de la pareja ha sido analizado durante años por sus seguidores, especialmente cuando aparecen mensajes que son interpretados como señales de una posible crisis matrimonial.

Una carrera que todavía no termina

A los 55 años, Thalía sigue sumando capítulos a una trayectoria que comenzó cuando era apenas una niña.

Ha vendido decenas de millones de discos, colocado 28 sencillos en el Top 10, conseguido 15 números uno, protagonizado telenovelas vistas en más de 180 países, acumulado miles de millones de reproducciones digitales y recibido reconocimientos que van desde Billboard hasta el Paseo de la Fama de Hollywood.

Y quizá el dato más importante es que ha conseguido mantenerse vigente mientras la industria cambió por completo.

De las telenovelas de los años 90 a TikTok, de los discos compactos al streaming y de “Piel morena” a sus colaboraciones con artistas de nuevas generaciones, Thalía ha encontrado la manera de seguir siendo parte de la conversación.

A los 55 años, la “Reina del Pop Latino” celebra una carrera marcada por éxitos, cifras millonarias, personajes inolvidables y, por supuesto, algunas polémicas. Pero si algo ha demostrado durante más de cuatro décadas es que Thalía siempre encuentra una nueva forma de reinventarse.

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