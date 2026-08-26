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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó "a una acción decisiva para poner fin a la inmigración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos, y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y cárteles y privarlos de arma".
Rubio se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, en Washington para avanzar en la cooperación sobre prioridades regionales compartidas, informó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
Rubio y Velasco posaron sonrientes ante las cámaras minutos antes de su reunión a puerta cerrada y no respondieron a preguntas de reporteros sobre la actual guerra arancelaria entre EU y Canadá, que pone en entredicho el futuro del tratado de libre comercio T-MEC firmado por las tres naciones vecinas en 2018.
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El canciller mexicano estará en Washington al mismo tiempo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien llegó a la capital estadounidense para negociar un pacto que evite más aranceles.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que se mantiene "optimista de que se puede llegar a un acuerdo" esta misma semana.
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Este diálogo bilateral coincide con una escalada en la tensión entre Canadá y EU tras el fracaso de negociaciones comerciales y la entrada en vigor el fin de semana de aranceles de 50% sobre unos 20 mil millones de dólares en productos canadienses, ante lo que Ottawa anunció represalias al mismo nivel a partir del 8 de septiembre. *Redacción, con información de EFE
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