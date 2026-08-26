París. Las autoridades francesas hallaron a 58 inmigrantes dentro de un camión de gran tonelaje aparcado en el norte de París, en un suceso en el que se investiga la implicación de una "red clandestina organizada" de tráfico de migrantes.

En un comunicado a EFE, la Fiscalía de París confirmó este miércoles que las 58 personas fueron encontradas de madrugada "en el compartimento de carga de un camión de gran tonelaje sin conductor estacionado en el callejón Marteau, en el distrito XVIII de París".

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Las fuentes judiciales indicaron que la Oficina de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes está investigando un posible "delito de ayuda a la entrada, circulación o permanencia irregular de extranjeros en Francia en banda organizada".

"Las pesquisas acaban de comenzar. El objetivo será, en particular, determinar si el camión debía trasladar a los 58 migrantes a un punto concreto dentro de una red clandestina organizada", señaló la Fiscalía.

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