El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI anunciaron la incautación de dominios utilizados por un grupo de piratas informáticos o hackers patrocinados por el gobierno de China.

Añadieron que las plataformas de piratería informática conocidas como "QScan" y "QTRouter" fueron utilizadas para atacar infraestructuras críticas de EU y otras redes sensibles.

Entre las instituciones afectadas por estas intrusiones se encuentran agencias de seguridad nacional, salud y finanzas del más alto nivel, por ejemplo, la NASA, la Reserva Federal, el Senado, el Departamento de Energía, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el de Justicia y los Institutos Nacionales de Salud, según los reportes.

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“Los ciberdelincuentes patrocinados por el Estado que atacan la infraestructura crítica de Estados Unidos serán detenidos y procesados. Estamos aquí para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense y utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para cumplir esa promesa”, declaró el Fiscal General Todd Blanche.

“Las fuerzas del orden federales investigaron y desactivaron el software malicioso de la República Popular China, en la última de una serie de operaciones técnicas para desmantelar las actividades de piratería informática indiscriminada patrocinadas por la República Popular China”.

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“Hoy anunciamos el desmantelamiento de una red global de bots y una plataforma de piratería informática utilizada por ciberdelincuentes patrocinados por el Estado chino para atacar la infraestructura crítica de Estados Unidos”, declaró el director del FBI, Kash Patel.

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“Los ciberdelincuentes patrocinados por el Estado que atacan la infraestructura crítica de Estados Unidos serán detenidos y procesados. Foto: Pixabay

Hackers ofrecen servicios al gobierno de China, acusa EU

Los documentos judiciales indican que "QTFY ofrece servicios de piratería informática a sus clientes de pago, entre los que se incluyen el Ministerio de Seguridad del Estado y el Ejército Popular de Liberación de la República Popular China. Estos servicios incluyen QScan y QTRouter, que funcionan conjuntamente. QScan escanea e infecta automáticamente miles de dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) en todo el mundo, que luego se añaden a la red QTRouter, compuesta por dispositivos controlados por QTFY".

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Detallaron que "QTRouter se compone de estos dispositivos IoT comprometidos, así como de dispositivos de servicio proxy comerciales y servidores virtuales privados alquilados. QTRouter actúa entonces como una red de ofuscación, lo que permite a QTFY y a otros ciberdelincuentes ocultar el origen chino de sus actividades de intrusión informática, ya que las comunicaciones maliciosas parecen originarse en ordenadores (como los comprometidos por QScan) que se encuentran fuera de China e incluso pueden estar conectados a las redes objetivo.

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"Debido a que los dominios incautados estaban integrados en el código fuente del malware QScan y QTRouter y se utilizaban para tareas esenciales como la comunicación y la autenticación, las incautaciones autorizadas por el tribunal dejaron inoperables a QScan y QTRouter".

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Según lo reportado, el operativo "forma parte de una serie de operaciones técnicas autorizadas por un tribunal contra las actividades de piratería informática indiscriminada de la República Popular China".

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