Con recorridos pie tierra, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) buscan inhibir la comisión del delito de extorsión en la zona comercial de la Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza y la principal demanda ciudadana es que los acompañen a sus domicilios.

En total, son 150 elementos de la Policía de Proximidad y Metropolitana que son desplegados en los diferentes mercados.

El oficial a cargo del operativo, durante un despliegue este miércoles, el jefe Congreso Gama, Iván Jiménez de la Cruz, indicó que el dispositivo consiste en recorridos por tierra y presencia en la zona.

Lee también Tlalpan aplica ley seca; inicia este jueves y se extiende hasta el domingo

"Detectamos mucha queja de acompañamiento, principalmente, la gente quiere que se les acompañe para que se sientan más seguros hacemos la vinculación ciudadanas diario hacemos 600 códigos de visitas domiciliarias", aseguró.

Indicó que la ciudadanía se puede acercar a los mandos a cargo del dispositivo para realizar denuncias por extorsión.

[Publicidad]

Asimismo, afirmó que no se ha detectado algún grupo delictivo que opera en la zona.

Lee también SSC de la CDMX celebra primer aniversario de la Policía de Género; se brindó atención a más de 26 mil mujeres

"No los hemos ubicado, estamos en inteligencia si llegara a ser así daremos resultados", aseveró.

[Publicidad]

De la Cruz informó que desde que se implementó el operativo, el pasado 11 de agosto, se han realizado detenciones: una por extorsión, por posesión y por robo a transeúnte.

LL