La alcaldía Tlalpan ordenó la suspensión de actividades para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en la colonia Tlalpan Centro durante este fin de semana.

En la Gaceta Oficial de este miércoles, la demarcación precisó que la medida aplicará a partir de las 00:00 horas del jueves 27 de agosto de 2026 y hasta las 24:00 horas del domingo 30 de agosto, en los establecimientos mercantiles ubicados en dicha colonia que tengan operaciones relacionadas con el consumo y venta de bebidas alcohólicas.

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Entre los negocios donde aplicará la suspensión destacan vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar; así como en los establecimientos de impacto vecinal como establecimientos de hospedaje, clubes, así como cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, de baile, salas de cine y cualquier otra similar, en que se expendan o consuman bebidas alcohólicas.

Además, se ordenó la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos que se instalen temporalmente con motivo de ferias, festividades populares y tradicionales en la vía pública. Igualmente se prohíbe la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el interior de las ferias, romerías, kermeses, tianguis, mercados, festejos populares y otros lugares en donde se presenten situaciones similares en cuanto al consumo y venta de bebidas alcohólicas.

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