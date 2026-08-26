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¿Cuándo y dónde ver en EN VIVO el Toluca vs Austin FC?
El Toluca de Antonio Mohamed quiere su boleto a las Semifinales de la Leagues Cup, esta noche frente al Austin FC, en la Red Bull Arena, en Nueva Jersey.
- Fecha: Miércoles 26 de agosto
- Horario: 18:30
- Transmisión: Imagen Televisión y Apple TV
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