Universal Deportes | 26-08-26 | 13:09 |

¿Cuándo y dónde ver en EN VIVO el Toluca vs Austin FC?

El Toluca de Antonio Mohamed quiere su boleto a las Semifinales de la Leagues Cup, esta noche frente al Austin FC, en la Red Bull Arena, en Nueva Jersey.

  • Fecha: Miércoles 26 de agosto
  • Horario: 18:30
  • Transmisión: Imagen Televisión y Apple TV

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