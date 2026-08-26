Metrópoli | 26-08-26 | 11:52 | Actualizada | 26-08-26 | 12:03 |

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México () propuso la creación de mesas de trabajo interinstitucionales para definir procedimientos que permitan mapear, identificar, investigar, contener y desarticular las redes que participan en el comercio ilegal; sobre todo en corredores logísticos, puntos de entrada, bodegas y centros de distribución.

“La expansión del comercio ilegal, la falsificación, la y diversas formas de introducción irregular de mercancías representa un problema económico, fiscal, comercial y de seguridad que requiere una respuesta coordinada del Estado y del sector privado”, afirmó la cámara en el documento Marco Análisis de agosto 2026.

La Canaco en la capital insistió en que las mesas de trabajo deben estar integradas por , de seguridad, de protección al consumidor y de propiedad intelectual, junto con representantes del sector privado, ya que la misión será coordinar acciones, compartir información y diseñar estrategias para la competencia leal.

“Proteger al comercio formal es proteger la inversión, el empleo" Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL
“Proteger al comercio formal es proteger la inversión, el empleo" Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

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También externó su preocupación por los empresarios formales que no pueden competir en condiciones desiguales contra quienes evaden impuestos, incumplen regulaciones o comercializan mercancía falsificada.

“Esta realidad erosiona la confianza en el mercado y debilita la capacidad de las empresas que cumplen con la ley para sostener inversión, empleo y competitividad”, expresó el presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco.

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El líder empresarial comentó que esto no significa cerrar el comercio ni restringir la competencia, sino garantizar que todos los que participan en la lo hagan bajo reglas claras y con obligaciones equivalentes.

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“Proteger al es proteger la inversión, el empleo, la recaudación y a miles de empresas que cumplen todos los días con sus obligaciones. Ya que no actuar es permitir que la ilegalidad se consolide como un modelo de negocio”, subrayó Gutiérrez Camposeco.

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mahc/LL

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