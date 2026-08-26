La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) propuso la creación de mesas de trabajo interinstitucionales para definir procedimientos que permitan mapear, identificar, investigar, contener y desarticular las redes que participan en el comercio ilegal; sobre todo en corredores logísticos, puntos de entrada, bodegas y centros de distribución.

“La expansión del comercio ilegal, la falsificación, la piratería y diversas formas de introducción irregular de mercancías representa un problema económico, fiscal, comercial y de seguridad que requiere una respuesta coordinada del Estado y del sector privado”, afirmó la cámara en el documento Marco Análisis de agosto 2026.

La Canaco en la capital insistió en que las mesas de trabajo deben estar integradas por autoridades fiscales, de seguridad, de protección al consumidor y de propiedad intelectual, junto con representantes del sector privado, ya que la misión será coordinar acciones, compartir información y diseñar estrategias para la competencia leal.

“Proteger al comercio formal es proteger la inversión, el empleo" Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

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También externó su preocupación por los empresarios formales que no pueden competir en condiciones desiguales contra quienes evaden impuestos, incumplen regulaciones o comercializan mercancía falsificada.

“Esta realidad erosiona la confianza en el mercado y debilita la capacidad de las empresas que cumplen con la ley para sostener inversión, empleo y competitividad”, expresó el presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco.

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El líder empresarial comentó que esto no significa cerrar el comercio ni restringir la competencia, sino garantizar que todos los que participan en la economía lo hagan bajo reglas claras y con obligaciones equivalentes.

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“Proteger al comercio formal es proteger la inversión, el empleo, la recaudación y a miles de empresas que cumplen todos los días con sus obligaciones. Ya que no actuar es permitir que la ilegalidad se consolide como un modelo de negocio”, subrayó Gutiérrez Camposeco.

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