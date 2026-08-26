La dirigencia del PAN en la Ciudad de México lamentó que persistan los casos de despojo en la capital del país y exista una simulación de justicia ante el flagelo que padecen las víctimas; por ello, reiteró que mantienen las asesorías virtuales a los afectados.

Señaló que ante el problema que se mantiene, se brindan asesorías a través del sitio web: https://www.pancdmx.org.mx/.

Mediante un comunicado, el PAN CDMX acusó que hay una industria del despojo y que nació y se consolidó durante el sexenio de Claudia Sheinbaum en la CDMX.

“Este delito del despojo inició con los policías del jefe Máximo vinculados a los corruptos ministerios públicos de Oliver Pilares, cercano a Ernestina Godoy”, dijo Federico Döring, vocero del PAN CDMX.

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Los panistas comentaron que esos “tentáculos de corrupción en la Fiscalía” siguen aprovechando la figura de extinción de dominio y a los policías para el despojo y así arrebatarles su propiedad a los capitalinos.

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Asimismo, comentaron que luego intimidan a las víctimas para evitar la denuncia “cobardemente escondidos en las charolas de policías de investigación y Secretaría de Seguridad Ciudadana”.

“La iglesia está en manos, no del Lutero, sino de la industria del despojo. Las autoridades que cuidan a los capitalinos están invadidas por delincuentes del despojo”, insistió el diputado federal.

Aunado a ello, Priscila Vera, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, opinó que hay una crisis de despojos en la Ciudad de México que no se explica sino por la omisión y la colusión de las autoridades de la ciudad.

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Según cifras oficiales, hay 21 despojos por cada 100 mil habitantes y la Fiscalía está atendiendo alrededor de dos mil casos.

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Esto quiere decir, dijo, que hay una cifra negra oculta; la gente no denuncia por casos como el que estamos viendo, que denuncian a funcionarios que están metidos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que no se hace nada en contra de ellos y que, al contrario, las personas no solamente ponen en riesgo su patrimonio, sino su integridad física.

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“Esta crisis es gracias a Morena, porque ellos tienen los grupos invasores, tienen los funcionarios corruptos que entretejen estas redes de crimen organizado”, añadió.

La semana pasada, el secretario de Gobierno, César Cravioto, pidió

mahc/LL