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Monterrey, Nuevo León. - Un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y policías de la Fuerza Civil dejó el saldo de cinco civiles armados abatidos, cuatro detenidos y el decomiso de armas en los municipios de Lampazos y Anáhuac, en Nuevo León.
Se informó que el operativo forma parte del Operativo Muralla implementado por la Fuerza Civil y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para contener a grupos delictivos en la zona rural norte del estado.
Las autoridades estatales informaron que dos de las intervenciones ocurrieron en Anáhuac y una en Lampazos, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron identificar puntos de interés y reforzar la vigilancia en distintos sectores, principalmente en el corredor de la carretera Libre a Colombia.
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El despliegue dejó además el decomiso de siete armas largas, dos vehículos, municiones y equipo táctico y balístico, de acuerdo con el reporte preliminar de Fuerza Civil.
Durante los hechos también fue reportada una persona civil con una lesión leve, aparentemente causada por una esquirla. La corporación señaló que, de manera preliminar, no se encontraba en el sitio donde se desarrollaron las intervenciones.
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La persona recibió atención médica en el lugar y permanece bajo valoración, mientras las autoridades investigan cómo y dónde se produjo la lesión.
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dmrr/cr
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