Estados | 26-08-26 | 15:05 | Actualizada | 26-08-26 | 15:06 |

Monterrey, Nuevo León. - Un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y policías de la Fuerza Civil dejó el saldo de cinco civiles armados abatidos, cuatro detenidos y el decomiso de armas en los municipios de Lampazos y Anáhuac, en .

Se informó que el operativo forma parte del Operativo Muralla implementado por la Fuerza Civil y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para en la zona rural norte del estado.

Las autoridades estatales informaron que dos de las intervenciones ocurrieron en Anáhuac y una en Lampazos, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron identificar puntos de interés y reforzar la vigilancia en distintos sectores, principalmente en el corredor de la carretera Libre a Colombia.

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El despliegue dejó además el decomiso de siete armas largas, dos vehículos, municiones y equipo táctico y balístico, de acuerdo con el reporte preliminar de Fuerza Civil.

Durante los hechos también fue reportada una persona civil con una , aparentemente causada por una esquirla. La corporación señaló que, de manera preliminar, no se encontraba en el sitio donde se desarrollaron las intervenciones.

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La persona recibió atención médica en el lugar y permanece bajo valoración, mientras las autoridades investigan cómo y dónde se produjo la lesión.

dmrr/cr

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