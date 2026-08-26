Escritores, artistas y gente de la comunidad cultural como Elena Poniatowska, Juan Villoro, Alberto Ruy Sánchez, Ángeles Mastretta, Enrique Serna, Elmer Mendoza, Ana Clavel, Guadalupe Nettel, Hernán Bravo Varela, Horacio Franco, Humberto Musacchio e Irma Pineda, entre otros, solicitan que se preserve el nombre del poeta y escritor Amado Nervo como el nombre oficial del Aeropuerto Internacional de Tepic, que ha sido sustituido por "Aeropuerto Internacional Tepic–Riviera Nayarit".

A través de una carta, los firmantes, entre los que también están Aidé Partida, Alberto Chimal, Armando González Torres, Bernardo Fernández BEF, Fransico Hinojosa, Fabrizio Mejía Madrid, Jorge Comensal, Laura Esquivel, León Plascencia Ñol, Margarita de Orellana, Jorge Zepeda Patterson y José Gordon, respaldan la iniciativa impulsada por el Festival Letras en Nayarit que dirige Lorena Elizabeth Hernández para solicitar que se preserve el nombre del poeta en el Aeropuerto Internacional de Tepic.

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"La petición no busca cuestionar la inversión, la ampliación de la terminal ni los beneficios que una infraestructura renovada puede representar para la conectividad y el desarrollo turístico de la región, sino evitar que la modernización implique la pérdida de un referente histórico y cultural", señala la carta que asegura que el Aeropuerto Internacional de Tepic, que es la único aeropuerto en México que lleva el nombre de un escritor y que la empresa Mota-Engil México es quien le ha quitado el nombre de Amado Nervo.

De acuerdo con la documentación disponible, dice la carta, el aeropuerto continúa reconocido como Aeropuerto Internacional Amado Nervo en registros aeronáuticos y no existe un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que formalice la sustitución de esta denominación.

"Ante este escenario, la iniciativa plantea que la modernización de la infraestructura aeroportuaria y la promoción turística de Nayarit pueden convivir con la preservación de su patrimonio cultural", señalan en este llamado que cobra especial relevancia porque mañana 27 de agosto de 2026 se cumplen 156 años del nacimiento de Amado Nervo, ocurrido en Tepic, Nayarit, en 1870.

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El aeropuerto está en medio de una obra de ampliación y modernización a cargo de la empresa Mota-Engil México, como lo está otra otra obra estratégica en la región. La carta recuerda que la Presidencia informó que el nuevo puente entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta llevará el nombre de Amado Nervo.

"Es decir, mientras Mota Engil México borra al poeta del aeropuerto de la ciudad donde nació, el Gobierno Federal recupera su nombre para una infraestructura estratégica en la entidad, lo que subraya la vigencia y el valor simbólico de su legado", señala la misiva que apunta que el nombre de Amado Nervo forma parte del patrimonio cultural de Nayarit y de la proyección internacional de la literatura nacional.

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