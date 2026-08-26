Este miércoles, 26 de agosto, celebramos el aniversario de Thalía, una de las exponentes de pop de nuestro país más importantes y representativas que, con los años, no ha estado exenta de ser involucrada en escándalos; nos referimos a su tan especulada enemistad con Paulina Rubio, "la Chica dorada".

Eran los 2000 y, las carreras de solistas, tanto de "Pau" como de "Thalis", iban en ascenso; se trataban de dos de las cantantes más queridas de México que, además, habían compartido un pasado.

Y, es que, antes de que, ambas realizaran su sueño de emprender una carrera en solitario, formaron parte del mismo grupo, Timbiriche.

Lee también Thalía cumple 55 años: una carrera de millones de discos, éxitos y polémicas

Por ello, cuando sus excompañeras siguieron otros caminos, alejados de la música y los reflectores, y ellas seguían granjeando éxitos y conquistando mayor número de fans, las comparaciones fueron inevitables.

¿La especulación?, que vivían en constante disputa del título de "la Princesa del pop latino"; cuando, en el 2000, "la Chica dorada" promocionaba temas como "Yo no soy esa mujer" y "El último adiós", Thalía lanzaba "Arrasando" y "Entre el mar y una estrella".

[Publicidad]

En 2002 ocurrió lo mismo, lanzaron producciones discográficas casi al mismo tiempo, "Pau" tenía éxito con "Si tú te vas" y "Baila casanova", mientras que Thalía hacía lo propio con canciones como "No me enseñaste" y "¿A quién le importa?".

Thalía en la grabación del video "No me enseñaste", en 2002. Foto: archivo

Lee también La vez que Paulina Rubio recibió seis suturas, tras chocar con un camarógrafo

Fue por ello que, en 2005, cuando lanzó el álbum "Sexto sentido" y visitó Telecinco, una importante televisora española, no pudo eludir las preguntas relacionadas a su colega, sin embargo, Thalía no se incomodó, tampoco se molestó, en cambio, recordó que entre 1986 y 1989, la época que formó parte de Timbiriche, fueron las mejores amigas.

[Publicidad]

"Ella y yo tuvimos unos años sensacionales en el grupo, fuimos grandes grandes amigas, te digo que compartíamos la recámara, cuando viajabas, estábamos las dos de ´ay, ¿qué te vas a poner?´, ´te presto esto, yo te presto lo otro´, fue una época muy linda, muy rica, muy de amigos, muy de familia, ¿qué pasa? que, cuando crecemos, cada quien va por su lado".

Fue así que, segura de sí, la cantante de "El próximo viernes" dijo que no sentía ningún tipo de competitividad con "Pau" y que, realmente, se sentía dichosa que tanto ella, como otras exponentes latinas, triunfaran de forma internacional, ya que se trababa de una lucha conjunta, por ende, los frutos que rendían todos esos esfuerzos, hablaban del gran talento tanto de Rubio, como de ella y otras artistas.

Lee también "Colate" solicita la reconsideración de su caso; abogada de Paulina Rubio dice "hablan los documentos, habla la Corte"

[Publicidad]

"Jamás, en mi vida, se ha cruzado la palabra envidia o celos, soy una persona que estoy muy segura de quién soy, de lo que aporto en lo que yo hago; me da mucho orgullo y mucha satisfacción que le vaya bien a mis compañeras, especialmente, a las personas con las que compartí y crecí y, vivencias muy únicas, muy de las dos, muy personales, somos un ejército de latinos, vamos sembrando nuestra bandera, yo lo único que te puedo decir es que, su éxito es mi éxito y, yo sé, que mi éxito también le alegra a ella".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc