Un hombre embistió con su auto a un grupo de personas el miércoles en la ciudad de Caen, noroeste de Francia, lo que dejó al menos un muerto y diez heridos, informaron los bomberos y la policía.

Una fuente policial indicó que el hombre embistió al grupo cerca de la estación de tren de la ciudad después de una pelea en la zona.

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Los bomberos informaron que una de las víctimas murió, cuatro resultaron gravemente heridas y seis sufrieron heridas leves.

El hombre huyó y fue detenido más tarde a 20 kilómetros del lugar, agregó la fuente policial.

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