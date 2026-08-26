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Un hombre embistió con su auto a un grupo de personas el miércoles en la ciudad de Caen, noroeste de Francia, lo que dejó al menos un muerto y diez heridos, informaron los bomberos y la policía.
Una fuente policial indicó que el hombre embistió al grupo cerca de la estación de tren de la ciudad después de una pelea en la zona.
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Los bomberos informaron que una de las víctimas murió, cuatro resultaron gravemente heridas y seis sufrieron heridas leves.
El hombre huyó y fue detenido más tarde a 20 kilómetros del lugar, agregó la fuente policial.
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