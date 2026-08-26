Vecinos del ejido Tapeixtles, en el puerto de Manzanillo, denunciaron detenciones ilegales por parte de la Policía Estatal Preventiva de Colima que el pasado 12 de agosto irrumpió en un partido de fútbol en el campo de la colonia para arrestar a varias personas que después fueron presentadas ante el Ministerio Público Federal como presuntos huachicoleros capturados en flagrancia.

Según un boletín informativo emitido por la FGR en Colima, Leonel “N”, Joel René “N”, Fernando “N”, Armando “N”, Víctor “N” y José “N” “fueron detenidos el 12 de agosto pasado por elementos de la Policía Estatal Preventiva, en calles de la colonia Tapeixtles, Manzanillo, en el momento en el que sustraían hidrocarburo de forma ilícita de un ducto de Pemex”.

Sin embargo, familiares y amigos de Joel René y Leonel afirman que al menos ellos dos fueron arrestados por los policías estatales en el campo de fútbol, a donde acudieron a ver jugar a sus amigos.

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En su comunicado, la FGR informó que la captura de los seis hombres, que ya está vinculados a proceso, ocurrió a partir de la ejecución de una orden de cateo obtenida por la Fiscalía Especializada de Control Regional para allanar un inmueble en el que además “fueron localizados y asegurados siete camiones Torton tipo pipa, combustible, dos tomas subterráneas y tres camionetas, entre otros indicios”.

Ante esta situación, los familiares y amigos de Joelo René y Leonel, afirmaron que ambos hace tiempo no viven en Tapeixtles y el día de la detención se encontraban de visita; para sustentar sus afirmaciones sobre el arresto ilegal de sus parientes han solicitado el apoyo de quienes acudieron al partido de fútbol el miércoles 12 de agosto y tomaron fotografías o videos para presentarlos como pruebas de que ellos no se encontraban donde las autoridades afirman que fueron capturados.

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En tanto, la familia de Joel René aseguró que desde hace años él vive en Visalia, California, y se encontraba visitando a su padre por su cumpleaños.

Este domingo, un grupo de vecinos de Tapeixtles realizó una manifestación pacífica para exigir a las autoridades una investigación seria y transparente, pues aseguran que se ha detenido a personas inocentes.