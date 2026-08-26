El diputado local del PRD, Pablo Trejo, volvió a presentar una iniciativa para establecer en el Código Fiscal capitalino los costos por emplacar y conducir Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe), pues actualmente no están especificados en dicho documento.

Hace unas semanas, el legislador perredista había propuesto y retirado una reforma similar; no obstante, este miércoles durante la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México la volvió a retomar.

Su iniciativa precisa que para conducir un Vemepe se requerirá una licencia tipo ‘A1’ o ‘A2’, cuyo costo es de 572 y mil 142 pesos, respectivamente.

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Asimismo, se propone que los costos por emplacar un Vemepe sean similares a los que actualmente pagan los conductores de motocicletas y motonetas.

¿De cuánto será el costo del emplacamiento?

Por el trámite de alta, que comprende expedición inicial de placa y tarjeta de circulación, se pagaría 709 pesos; por refrendo para vigencia anual de placa, 472 pesos; por reposición de tarjeta de circulación o por cambio de propietario, se impulsa un pago de 283 pesos; y por la expedición de permiso para circular sin placa o tarjeta de circulación, por 30 días, se plantea una cuota de 297 pesos. La baja del vehículo tendría un costo de 485 pesos.

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Esta reforma, que fue turnada a comisiones para su análisis y posible dictaminación, plantea que, por el trámite de alta, refrendo, reposición de tarjeta de circulación y permiso, los conductores de Vemepe recibirán una reducción de 50% en los pagos, como actualmente ocurre con quienes conducen motocicletas y motonetas.

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