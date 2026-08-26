La magistrada Mónica Soto Fregoso salió por la puerta de atrás del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues no acudió este miércoles a la que estaba prevista como su última sesión pública como integrante de la Sala Superior, a cinco días de que concluya formalmente su encargo.

La ausencia de Soto en la sesión de este miércoles ocurre después de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la semana pasada su renuncia como magistrada electoral, con efectos a partir del próximo 31 de agosto.

De acuerdo con lo previsto para este miércoles, Soto tendría su última sesión en la Sala Superior y se esperaba que ofreciera un mensaje de despedida y recibiera reconocimientos de sus pares por su trayectoria dentro del máximo órgano jurisdiccional electoral del país, como sí ha ocurrido en otras ocasiones, por ejemplo, con la magistrada Janine Otálora.

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Pero la magistrada Soto no llegó al pleno en una sesión que se citó como pública desde el martes. Su ausencia marca un cierre distinto al que se esperaba para una magistrada que llegó al Tribunal Electoral en 2016 y que encabezó la institución como presidenta entre enero de 2024 y octubre de 2025.

Soto anunció su renuncia el pasado 17 de agosto durante el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2026. En aquella ocasión explicó que había decidido separarse del cargo porque consideraba cumplido el compromiso que había asumido con el país, el Tribunal y su familia.

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“He tomado la decisión de separarme del cargo como magistrada de la Sala Superior”, informó entonces la magistrada, quien también señaló que se trataba de un “cierre de ciclo”.

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