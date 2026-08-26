Si estás pensando en cambiar de celular y buscas un equipo que combine potencia, buena fotografía, pantalla de alta calidad y una batería de gran capacidad, el Xiaomi 17T puede ser una de esas opciones que conviene tener en el radar.

Y es que Amazon México tiene disponible una rebaja de 19% de descuento, convirtiéndolo en una alternativa más atractiva para quienes quieren estrenar un smartphone de nueva generación sin pagar el precio habitual.

El Xiaomi 17T destaca por incorporar características que normalmente encontramos en equipos de segmentos superiores, como una pantalla AMOLED de 1.5K con 120 Hz, cámaras desarrolladas en colaboración con Leica y un procesador MediaTek Dimensity 8500-Ultra.

¿Por qué vale la pena comprar el Xiaomi 17T?

Uno de los principales atractivos del Xiaomi 17T está en su pantalla. El teléfono incorpora un panel AMOLED de 6.59 pulgadas, resolución de 2756 × 1268 píxeles y una tasa de actualización de hasta 120 Hz.

En la práctica, esto significa imágenes más fluidas al desplazarte por redes sociales, navegar por internet o jugar, mientras que la tecnología AMOLED ayuda a conseguir colores intensos y negros profundos.

Además, alcanza un brillo máximo de hasta 3,500 nits, una característica especialmente útil cuando utilizas el celular en exteriores. También cuenta con Dolby Vision, HDR10+ y diversas certificaciones de TÜV Rheinland relacionadas con el cuidado visual.

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Cámaras Leica para llevar la fotografía a otro nivel

Si uno de tus principales intereses al comprar un celular es la fotografía, el Xiaomi 17T tiene un argumento importante a su favor: incorpora un sistema de cámaras desarrollado con Leica.

Su configuración trasera está formada por una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un telefoto de 50 MP y un ultra gran angular de 12 MP. El telefoto periscópico ofrece zoom óptico de 5x, por lo que puedes acercarte a sujetos lejanos sin depender únicamente del zoom digital.

También permite grabar video en hasta 4K a 60 cuadros por segundo y cuenta con diferentes herramientas de inteligencia artificial para editar fotografías, eliminar elementos no deseados y mejorar imágenes.

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Potencia para trabajar, jugar y disfrutar contenido

Asimismo, integra el procesador MediaTek Dimensity 8500-Ultra, fabricado mediante un proceso de 4 nanómetros y acompañado por memoria RAM LPDDR5X. El equipo también utiliza almacenamiento UFS 4.1, de acuerdo con las especificaciones oficiales de Xiaomi.

Esta combinación está pensada para ofrecer un desempeño fluido en tareas cotidianas, multitarea y videojuegos. Además, Xiaomi incorpora un sistema de refrigeración 3D IceLoop para ayudar a controlar las temperaturas durante sesiones de uso exigentes.