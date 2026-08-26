El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto, se reunió con integrantes de COPACOS de Colinas del Sur, una de las colonias de la alcaldía Álvaro Obregón, en la que algunos de sus integrantes están en contra del proyecto de la Línea 5 del Cablebús.

La reunión, en la que también estuvo la diputada Rosario Morales, fue para dialogar sobre la construcción del Cablebús que partirá de Mixcoac y cruzará por la parte alta de la alcaldía Álvaro Obregón.

“El titular de la Sobse, Raúl Basulto, se reunió con integrantes de COPACOS de Colinas del Sur, para dialogar sobre la construcción de la L-5 del Cablebús. Escuchar y trabajar coordinadamente es clave para impulsar obras que mejoren la movilidad”, publicó la Sobse en redes sociales.

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EL UNIVERSAL publicó en julio que en la colonia Colinas del Sur –donde estará la estación Santa Lucía– Leticia explicó que la principal preocupación de los vecinos es el impacto que tendrá el proyecto en la congestión vehicular, ya que, dijo, los colonos no quieren que se genere más tráfico en la zona.

“La objeción principal es el tráfico y todo lo que pudiera generar alrededor: el ambulantaje, los estacionamientos y otras cosas. En reuniones con el Gobierno nos dijeron que aquí iban a llegar camiones y eso nos preocupó porque el espacio es muy pequeño”, relató.

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Mientras a un costado de la futura estación Enrique Cabrera, habitantes del Condominio Tarango denunciaron que el proyecto contempla la instalación de un pilote dentro de la unidad habitacional, situación que les genera incertidumbre.

Karla, quien habita el lugar, aseguró que el Gobierno no les ha presentado estudios geotécnicos que garanticen la seguridad de la obra, pues “el Gobierno no ha presentado estudios de suelo. Nosotros aquí tenemos muchísimos riesgos. Incluso una pipa o el camión de la basura generan hundimientos por el peso”.

Explicó que los vecinos nunca fueron consultados para poner el pilote del Cablebús en la unidad, pues “nos dijeron que va a pasar por arriba de las casas y que van a poner aquí un pilote. Esa decisión ya se tomó y a nosotros nunca nos consultaron”.

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Y es que dentro del condominio existen antecedentes de hundimientos y reparaciones estructurales, por lo que insistió en que, antes de iniciar cualquier intervención, las autoridades deben presentar estudios técnicos.

El titular de la #SOBSE, Raúl Basulto, se reunió con la dip. @RosarioMorales_ e integrantes de COPACOS de Colinas del Sur, ÁO, para dialogar sobre la construcción de la L-5 del Cablebús. Escuchar y trabajar coordinadamente es clave para impulsar obras que mejoren la movilidad. pic.twitter.com/bxrakA19TJ — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) August 25, 2026

mahc/LL