Por unas horas, el hotel Hard Rock Guadalajara dejará atrás el excéntrico estilo de los rockstars y los riffs de guitarra, y le dará paso al sonido del guitarrón, las trompetas, los adornos tricolores y una noche bien mexicana.

¿No tienes plan para dara el Grito? Lánzate a la ‘ciudad más mexicana’ y considera esta celebración en uno de sus hoteles más cool.

¿En qué zona de Guadalajara está el hotel Hard Rock?

El hotel Hard Rock se encuentra en el área metropolitana de Guadalajara, e en Avenida Vallarta 5145, colonia Juan Manuel Vallarta, perteneciente al municipio conurbado de Zapopan.

Foto: Hard Rock Guadalajara

Su edificio es fácilmente reconocible, pues es uno de los más altos de la zona (con 130 metros de altura), con algunos detalles en morado.

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Está muy cerca de la Glorieta de la Minerva, a unos 20 minutos del centro histórico de Guadalajara y de Zapopan.

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Así será la noche mexicana en el hotel Hard Rock de Guadalajara?

En el Gran Salón del hotel Hard Rock Guadalajara se celebra la noche mexicana ‘Espíritu Mexicano’, el mero 15 de septiembre.

Servirán un buffet estilo mexicano, con platillos tradicionales de Jalisco y de otras partes del país y para amenizar la noche, no podría faltar un mariachi en vivo.

Fotos: Hard Rock Guadalajara

Pero no solo habrá rancheras, boleros y baladas porque más tardecito se abrirá la pista de baile para sacar los ‘prohibidos’.

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También habrá kermés, brincolines y juegos de feria: canicas, tiro al blanco, lotería, tiro a la botella y más.

Foto: Hard Rock Guadalajara

Además de todo lo anterior, el centro del salón se transformará en un cuadrilátero para ver un espectáculo de lucha libre.

¿Y el Grito, a qué hora? También se incluye en esta fiesta. El Grito de Independencia se proyectará en pantallas para que no te lo pierdas.

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Habrá barra libre nacional para disfrutar el resto de la noche.

¿Cuándo es la noche mexicana en el hotel Hard Rock de Guadalajara?

La noche mexicana ‘Espíritu Mexicano’ del hotel Hard Rock de Guadalajara es el martes 15 de septiembre, de 7:00 p.m. a 1:00 a.m.

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¿Cuánto cuesta la noche mexicanadel hotel Hard Rock de Guadalajara?

El precio de acceso a la noche mexicana es de $1,600 para mayores de 18 años, $800 para niños de 7 a 17 años y $100 para niños de 0 a 6 años.

Incluye bebida de cortesía, barra libre, kermés, juegos de feria, música, show de lucha libre y cena.

Sitio web: bit.ly/FIESTA15HR

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