[Publicidad]
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional para compartir información relevante sobre su administración acompañada de miembros de su gabinete federal.
Sigue aquí el minuto a minuto de La Mañanera del Pueblo y no te pierdas de los acontecimientos más relevantes del país.
Fallas de infraestructura y pocos usuarios asfixian al Tren Interoceánico; opera con subsidios de 97%
apr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Irán dice que pactó con Omán repartirse ingresos por la navegación por Ormuz; acusa que EU obstaculiza labores para cerrar acuerdo
Economía
Crecimiento del PIB de EU se mantiene en 0.4% en segundo trimestre; inflación se ubica en 3.7% interanual en julio
Mundo
Harry y Meghan regresan al Reino Unido, reportan; la pareja vuelve 6 años después del "Megxit"
Destinos
Cómo llegar al aeropuerto de Toluca desde CDMX