Nación | 26-08-26 | 07:03 | Actualizada | 26-08-26 | 07:34 |

La presidenta encabeza la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional para compartir información relevante sobre su administración acompañada de miembros de su gabinete federal.

Sigue aquí el minuto a minuto de y no te pierdas de los acontecimientos más relevantes del país.

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