Dos hombres fueron detenidos en una carretera de Hermosillo, Sonora con 10 kilos de fentanilo y 8 kilos de heroína ocultos en el compartimento de un autobús, de acuerdo con información compartida por el Gabinete de Seguridad.

Por medio de redes sociales, las autoridades federales informaron que el decomiso de droga forma parte de trabajos de investigación y vigilancia en carreteras de la entidad.

En las acciones participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Detienen a dos sujetos con 10 kilos de fentanilo y 8 de heroína en carretera de Sonora (26/08/2026). Foto: Especial

"Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen las acciones coordinadas para afectar las capacidades operativas de los grupos delictivos y evitar que estas sustancias lleguen a la población", aseguró el Gabinete en su cuenta de X.

Por medio de un comunicado, la SSPC informó que los efectivos implementaron un operativo de seguridad, inspección y vigilancia sobre la carretera México 15, tramo Hermosillo – Nogales, en el municipio de Hermosillo, donde tuvieron contacto con dos operadores de un autobús de pasajeros, a quienes les realizaron una revisión de seguridad para evitar la comisión de delitos.

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Detalló que al revisar el área de camarote, los elementos observaron modificaciones irregulares en la parte de la alacena, donde hallaron los 10 paquetes con fentanilo y ocho con heroína, además de diversos dispositivos móviles.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuarán con las investigaciones.

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