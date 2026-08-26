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Nueva York. Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, acordó pagar un máximo de 16 mil 680 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver las demandas presentadas por varios estados de Estados Unidos, según un documento judicial publicado este miércoles.
El gigante estadounidense Meta aceptó impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumulado para sus aplicaciones.
Las autoridades acusaban a la compañía tecnológica de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores y de engañar a los consumidores sobre su seguridad.
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Este acuerdo evita la celebración de un juicio federal en California, el cual agrupaba las reclamaciones de 29 estados.
Meta bloqueará aplicaciones para menores en la noche
El gigante estadounidense Meta, propietario de Facebook e Instagram, aceptó el miércoles impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumulado para sus aplicaciones.
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Las medidas forman parte de un acuerdo de 16 mil 700 millones de dólares con varios estados de Estados Unidos por denuncias de que Meta diseñó deliberadamente sus plataformas para captar a los usuarios jóvenes, engañó al público sobre los riesgos y recopiló de forma ilegal datos de niños menores de 13 años.
Medios informativos en Argentina y Brasil demandan a OpenAI, Microsoft y Meta; es por uso indebido de sus contenidos
ss
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