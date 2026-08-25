Buenos Aires. El periódico argentino Perfil demandó a las compañías OpenAI y Microsoft por el uso indebido y sin autorización de sus contenidos informativos para entrenar modelos de inteligencia artificial que, a su juicio, interrumpen la relación del medio con su público, explicó este martes a EFE uno de sus directivos.

El director digital de Perfil, Agustino Fontevecchia, dijo que la presentación ante el fuero civil y comercial de Argentina "es una demanda por daños y perjuicios contra OpenAI y Microsoft por el uso indebido de nuestros contenidos periodísticos en sus productos de inteligencia artificial, y su explotación comercial".

Se trata de la primera denuncia por presunta apropiación de propiedad intelectual y competencia desleal de un medio de habla hispana y se inspira, según Fontevecchia, en reclamos similares que en los últimos años hicieron The New York Times y Folha de Sao Paulo contra ambos gigantes tecnológicos.

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"Son verdaderos parásitos porque toman el contenido y lo exprimen; a la larga van a matar a las empresas periodísticas que los producen", dijo Fontevecchia.

En un texto publicado este martes en su portal, Perfil asegura que la demanda se respalda en pericias técnicas e informáticas para señalar que "una cosa es acceder a una noticia como usuario y otra muy diferente es copiarla o incorporarla masivamente a sistemas tecnológicos destinados a generar productos y servicios comerciales" como los que ofrecen OpenAI y Microsoft.

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"Estas empresas llevan años rastreando la web, descargando todo el contenido con el que se cruzan, almacenándolo y luego entrenando sus modelos de inteligencia artificial, que en muchos casos están protegidos por derechos de autor y/o propiedad intelectual", agregó.

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Según el medio argentino, esa práctica estaría entregando a esas compañías de origen estadounidense "materia prima gratuita para entrenar y optimizar modelos de lenguaje y generar sistemas que hoy se comercializan por miles de millones de dólares".

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OpenAI firmó acuerdos comerciales con grupos de medios como Prisa, Financial Times y algunas agencias internacionales de noticias, por lo que Perfil busca un acuerdo similar.

"Lo que buscamos es que nos retribuyan correctamente por nuestro trabajo, que tanto nos ha costado y nos sigue costando", añadió Gontevecchia.

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La demanda de Perfil ante los tribunales argentinos estuvo precedida por una instancia de mediación que no prosperó, en la que OpenAI y Microsoft presentaron argumentos para justificar sus prácticas.

Diario brasileño Folha demanda a Perplexity por uso de sus contenidos

El diario brasileño Folha de São Paulo, uno de los más influyentes del país, ha presentado una demanda ante la Justicia contra la tecnológica estadounidense Perplexity AI, acusándola de competencia desleal, infracción de derechos de autor y el uso no autorizado ni remunerado de sus contenidos periodísticos.

Según informó el propio rotativo, la acción judicial exige a los tribunales de São Paulo que ordenen a Perplexity cesar de forma inmediata la recolección, almacenamiento y reproducción de sus artículos exclusivos, además de solicitar el pago de una indemnización por daños y perjuicios, y la imposición de una multa diaria en caso de incumplimiento.

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El periódico sostiene que la plataforma de inteligencia artificial esquiva las barreras de pago digitales y las protecciones técnicas contra la extracción automatizada.

"La demanda se basa en tres puntos: competencia desleal, violación del muro de pago y violación de los derechos de autor. El enorme esfuerzo que realiza el buen periodismo para mantenerse a flote se menosprecia con el uso no autorizado de su contenido, al eludir las reglas", afirmó Taís Gasparian, abogada del diario, en declaraciones citadas por el periódico.

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Folha solicitó, además, la destrucción total de los modelos de inteligencia artificial de Perplexity que hayan sido entrenados utilizando su archivo periodístico protegido.

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El periódico afirmó haber intentado entablar negociaciones para formalizar un acuerdo de licenciamiento comercial con la compañía, pero las propuestas fueron desatendidas por la firma estadounidense.

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Ante esto, el juez a cargo del caso en São Paulo otorgó a la empresa denunciada un plazo de 72 horas para responder a los requerimientos iniciales.

En agosto de 2025, el diario inició una demanda similar contra la estadounidense OpenAI por el uso no autorizado de sus contenidos para entrenar ChatGPT.

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Sin embargo, en mayo de 2026, Folha y su portal hermano UOL lograron poner fin a ese litigio al firmar un acuerdo de alianza comercial con OpenAI, convirtiéndose en los primeros medios brasileños en negociar el uso remunerado de sus noticias en tiempo real.

Australia pide a Meta, Google y TikTok pagar por noticias

Recientemente, Australia anunció nuevos proyectos de ley que cobrarían a los gigantes tecnológicos Meta, Google y TikTok por el uso de noticias, a menos que alcancen acuerdos con medios locales para su pago.

"Las plataformas que deciden no alcanzar acuerdos comerciales con los medios noticiosos deberán pagar un cargo proporcional a sus ingresos, y cualquier suma recaudada será distribuido entre el sector de medios noticiosos", dijo el primer ministro Anthony Albanese en un comunicado.

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Empresas tradicionales de prensa en todo el mundo luchan por sobrevivir, en momentos que el público cada vez más consume sus noticias en redes sociales.

Ante ello, Australia quiere que las grandes empresas tecnológicas compensen a los medios locales por compartir artículos que generan visitas a sus plataformas.

Albanese indicó que Meta, Google y TikTok podrán alcanzar acuerdos de contenido con los medios locales, pero si se niegan a hacerlo, deberán pagar una tarifa de 2,25% de sus ingresos en Australia.

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"Las grandes plataformas digitales no podrán eludir sus obligaciones bajo el código de negociación con los medios de comunicación", declaró Albanese.

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ss/mcc