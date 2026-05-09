Miami.— El juicio entre Elon Musk y OpenAI es un proceso que busca decidir si en esta organización nacida como proyecto sin fines de lucro se obtuvo una ganancia injusta o ilícita.

OpenAI nació en diciembre de 2015. En su declaración decía que “es una empresa de investigación de inteligencia artificial sin fines de lucro. Nuestro objetivo es avanzar la inteligencia digital de la forma que tenga más probabilidades de beneficiar a la humanidad en su conjunto, sin estar condicionados por la necesidad de generar retorno financiero”. En el mismo texto, la organización afirmó que, como entidad sin fines de lucro, su objetivo era “crear valor para todos y no sólo para los accionistas”.

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers, del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, resumió el origen legal de OpenAI: Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman e Ilya Sutskever fundaron OpenAI, Inc. en diciembre de 2015 para financiar investigación, desarrollo y distribución de tecnología relacionada con inteligencia artificial. Según la orden judicial, los fundadores acordaron que la tecnología “beneficiaría al público”, que se buscaría abrir la tecnología “para el beneficio público”, que OpenAI no estaría organizada “para la ganancia privada de ninguna persona” y que la seguridad sería un requisito de primer orden. Musk fue uno de los mayores donantes iniciales, aportó aproximadamente 38 millones de dólares, incluidos pagos de 5 millones de dólares por trimestre entre 2016 y 2017 y 12.7 millones para oficinas hasta septiembre de 2020.

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El antecedente real del juicio está en la distancia entre esa promesa inicial y OpenAI actual. Musk sostiene que su dinero, su reputación y su capacidad para atraer talento fueron usados para construir una institución que debía operar como entidad caritativa, abierta y subordinada al interés público. OpenAI responde que esa lectura es incompleta.

“Este proceso se va a decidir en función de si hubo alguna violación en el fideicomiso caritativo y enriquecimiento injusto o ilícito”, comenta la economista y empresaria María Díaz a EL UNIVERSAL.

La orden judicial dice que Alt- man, Brockman, Sutskever y Musk discutieron varias opciones de reestructuración; Brockman, Altman y Sutskever parecían inclinarse por una filial con fines de lucro, mientras Musk propuso que OpenAI se vinculara a Tesla como fuente de financiación. En septiembre de ese año, sin haber llegado a una decisión, Musk envió un correo a sus socios. “Me cansé. Esta es la gota final. O hagan algo por su cuenta o continúen con OpenAI como organización sin fines de lucro. Ya no financiaré OpenAI hasta que hayan asumido un compromiso firme”.

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OpenAI dio el salto formal en 2019 con OpenAI Limited Partnership, una estructura de beneficio limitado. En julio de 2019, Microsoft anunció una inversión de mil millones de dólares y una alianza exclusiva de cómputo con OpenAI para construir tecnologías de supercomputación en Microsoft Azure. En octubre de 2025, Microsoft informó que, tras la recapitalización de OpenAI, tenía una inversión valorada en unos 135 mil millones de dólares, equivalente a cerca de 27% de OpenAI Group Public Benefit Corporation. “La recapitalización de OpenAI es una explicación en sí misma de por qué este juicio pasa por encima de sus fundadores; toca uno de los acuerdos empresariales más importantes de la inteligencia artificial, así de simple, subraya Díaz.

La jueza dividió el proceso en dos fases, una de responsabilidad ante un jurado consultivo y otra de remedios que decidirá ella misma. Eso significa, de acuerdo con especialistas, que incluso una victoria parcial de Musk ante el jurado no le entregaría automáticamente el resultado que busca. La jueza también advirtió que, si el jurado concluye que Musk presentó tarde su demanda, es “altamente probable” que acepte esa conclusión y dicte fallo para los demandados.

Musk dice que no busca dinero para sí mismo y que cualquier devolución debe ir a la organización sin fines de lucro de OpenAI.

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Si OpenAI gana con claridad, habrá continuidad comercial, más productos de pago y más integración empresarial. Si Musk gana aunque sea una parte del juicio, “OpenAI quedaría más obligada a demostrar con acciones concretas que todavía cumple su promesa original: desarrollar inteligencia artificial en beneficio público y no sólo para ganar dinero”, comenta Díaz. Si Musk gana de manera fuerte, podría haber inestabilidad, “seguramente cambios de liderazgo, apelaciones, demoras y una revisión profunda de la estructura que sostiene a uno de los servicios de inteligencia artificial más usados del mundo”, concluye la especialista.

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cdm