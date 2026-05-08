Estados Unidos atacó otra supuesta embarcación usada por narcotraficantes y mató a dos presuntos "narcoterroristas", mientras que otro sobrevivió, indicó el Comando Sur estadounidense.

Informó que "por orden del comandante de Southcom, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas".

Añadió que "la inteligencia confirmó que el buque navegaba a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico".

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Mencionó que "tras el enfrentamiento, USSOUTHCOM notificó de inmediato a la Guardia Costera de los Estados Unidos para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para el sobreviviente. Ninguna fuerza militar de los Estados Unidos resultó herida".

Estados Unidos informó el miércoles que mató a cinco personas en dos ataques contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en aguas de América Latina en los últimos dos días, elevando el saldo de muertos en este tipo de operaciones a más de 190.

Washington justifica estas operaciones como ataques a grupos "narcoterroristas", pero no aporta pruebas contundentes que permitan afirmar que los barcos atacados estaban efectivamente implicados en actividades de tráfico.

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El gobierno de Donald Trump invoca los mismos procedimientos que administraciones anteriores utilizaron durante años en países como Yemen o Somalia para acabar con presuntos terroristas, sin dar más detalles.

On May 8, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/YFLQNZufRx — U.S. Southern Command (@Southcom) May 9, 2026

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