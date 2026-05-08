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La derechista Laura Fernández aseguró este viernes que no le "temblará el pulso" para combatir al narcotráfico, en su discurso de investidura como presidenta de Costa Rica.
La politóloga de 39 años gobernará el próximo cuatrieno tras ganar cómodamente las elecciones del 1 febrero gracias a la popularidad de su mentor, el presidente saliente Rodrigo Chaves, a quien nombró superministro.
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"Una respuesta de mano dura porque es lo que ustedes esperan (...). No me temblará el pulso para enfrentar el crimen organizado", dijo, tras prestar juramento en un acto multitudinario en el Estadio Nacional, en San José.
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