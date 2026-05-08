La derechista Laura Fernández aseguró este viernes que no le "temblará el pulso" para combatir al narcotráfico, en su discurso de investidura como presidenta de Costa Rica.

La politóloga de 39 años gobernará el próximo cuatrieno tras ganar cómodamente las elecciones del 1 febrero gracias a la popularidad de su mentor, el presidente saliente Rodrigo Chaves, a quien nombró superministro.

Lee también EU mantiene plan de deportar a Kilmar Ábrego a Liberia; ignora acuerdo con Costa Rica

"Una respuesta de mano dura porque es lo que ustedes esperan (...). No me temblará el pulso para enfrentar el crimen organizado", dijo, tras prestar juramento en un acto multitudinario en el Estadio Nacional, en San José.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs