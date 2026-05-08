Más Información

Madres y padres reclaman por recorte escolar 2025-2026; "¿a dónde voy a llevar a mi otro hijo?", expresan

Madres y padres reclaman por recorte escolar 2025-2026; "¿a dónde voy a llevar a mi otro hijo?", expresan

Decisión improvisada de modificar calendario escolar generará más rezago educativo: Coparmex; piden planeación técnica

Decisión improvisada de modificar calendario escolar generará más rezago educativo: Coparmex; piden planeación técnica

La semana en que Trump arreció la presión sobre México; insiste en que "los cárteles gobiernan" el país

La semana en que Trump arreció la presión sobre México; insiste en que "los cárteles gobiernan" el país

Edén Muñoz pospone concierto en Los Mochis por tragedia en centro comercial: "no tengo sonrisa para salir al escenario"

Edén Muñoz pospone concierto en Los Mochis por tragedia en centro comercial: "no tengo sonrisa para salir al escenario"

Segob rechaza boicot durante visita de Díaz Ayuso a México; asegura que hay "total libertad"

Segob rechaza boicot durante visita de Díaz Ayuso a México; asegura que hay "total libertad"

Aplazan fecha de sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada; será el 20 de julio

Aplazan fecha de sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada; será el 20 de julio

Vinculan a proceso a juez que otorgó amparos a Cabeza de Vaca; lo acusan del delito contra la administración de justicia

Vinculan a proceso a juez que otorgó amparos a Cabeza de Vaca; lo acusan del delito contra la administración de justicia

Líder sindical de CNTE acusa a SEP de adelantar fin de clases para frenar paro nacional; llama a continuar con plan de movilización

Líder sindical de CNTE acusa a SEP de adelantar fin de clases para frenar paro nacional; llama a continuar con plan de movilización

Civiles armados agreden a personal de la SSPC en Culiacán, informa Harfuch; hay un detenido y dos agresores fallecidos

Civiles armados agreden a personal de la SSPC en Culiacán, informa Harfuch; hay un detenido y dos agresores fallecidos

¿BTS gratis en el Zócalo de la CDMX?; esto dice Sheinbaum sobre la presentación del grupo de k-pop

¿BTS gratis en el Zócalo de la CDMX?; esto dice Sheinbaum sobre la presentación del grupo de k-pop

En el 27 está en juego el movimiento: Sheinbaum

En el 27 está en juego el movimiento: Sheinbaum

“A Morena y aliados nos conviene ir juntos”: César Cravioto

“A Morena y aliados nos conviene ir juntos”: César Cravioto

La derechista aseguró este viernes que no le "temblará el pulso" para combatir al narcotráfico, en su discurso de investidura como presidenta de .

La politóloga de 39 años gobernará el próximo cuatrieno tras ganar cómodamente las elecciones del 1 febrero gracias a la popularidad de su mentor, el presidente saliente Rodrigo Chaves, a quien nombró superministro.

Lee también

"Una respuesta de mano dura porque es lo que ustedes esperan (...). No me temblará el pulso para enfrentar el ", dijo, tras prestar juramento en un acto multitudinario en el Estadio Nacional, en San José.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Suspenden pagos de 3 programas del Bienestar y estas personas serán afectadas. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Suspenden pagos de 3 programas del Bienestar y estas personas serán afectadas

¿Cuántos puentes quedan antes de que acaben las clases el 5 de junio? Calendario de la SEP ACTUALIZADO. Foto: Especial / SEP

¿Cuántos puentes quedan antes de que acaben las clases el 5 de junio? Calendario de la SEP ACTUALIZADO

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Esta es la tarjeta para cruzar a Estados Unidos que sólo se expide a mexicanos: Requisitos y cómo tramitarla

Trabajo en Estados Unidos. Foto: ChatGPT

Estados Unidos busca mexicanos para trabajar podando arbustos: Pagan $35,700 y no piden inglés

Visa americana/ Foto ChatGPT

¿Te quedas más tiempo del permitido en Estados Unidos? Estas son las graves consecuencias que enfrentas