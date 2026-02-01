Más Información

Ejecutan a balazos a cinco hombres en Tabasco; autoridades investigan posible vínculo con el CJNG

Laura Fernández se perfila como ganadora en Costa Rica; la derecha consolida su ventaja electoral

PAN acusa a Morena de encubrir responsables del Tren Interoceánico; advierte “problema de credibilidad” en avances de la FGR

Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

Bad Bunny lanza mensaje contra ICE durante los Grammy: "Fuera"; llama a rechazar el odio

Sheinbaum anuncia cambios en su mañanera de mañana lunes 2 de febrero; será a las 8:00 en la Cineteca de Chapultepec

Se registra ola de incendios de autos en Guadalajara; vecinos y bomberos controlan el fuego

Abaten en Colima a presuntos responsables del asesinato de familiares de Mario Delgado; un agente de la fiscalía resultó herido

Adán Augusto, de ser "corcholata" presidencial a pasar factura en el Senado; así el balance de Noroña, Monreal, Velasco... y Ebrard

Adán Augusto, más allá del Senado; "La Barredora", libros de AMLO y aviones militares en el historial de polémicas del morenista

"Fue una mala decisión que Adán Augusto dejara la coordinación", señala Noroña; “es un gran operador político”

Ignacio Mier asume liderazgo de senadores de Morena; fija como prioridad la reforma electoral

San José. La candidata oficialista se perfila esta noche como ganadora de las elecciones presidenciales en Costa Rica.

Con 31.14% de las juntas procesales escrutadas, Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, tenía 53.01% de los . En segundo lugar se ubicaba Álvaro Ramos Chaves, de Liberación Nacional, con 30.05%. Para ganar en primera vuelta, el candidato o candidato debía tener 40% de los votos, o más.

El tribunal electoral cifró la participación en estos comicios en 66.96%, con 33.04% de abstencionismo.

Fernández, politóloga derechista de 39 años, es la heredera política del popular presidente Rodrigo Chaves, y esperaba lograr 40 de 57 escaños del Congreso para reformar la Constitución y los poderes del Estado.

De confirmarse, este triunfo afianzaría a la derecha en Latinoamérica, tras las recientes victorias en Chile, Bolivia y Honduras.

Antes de que el resultado sea definitivo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, felicitó a Fernández, a quien llamó presidenta electa. "Acabo de felicitar vía telefónica a la Presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Le deseo el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica", escribió Bukele en su cuenta de X.

Fernández ha sido cuestionada por sus iniciativas que parecen emular a las de Bukele, e incluso ha sido llamada la Bukele de Costa Rica. Entre sus promesas emblema está la de terminar la construcción de una megacárcel para los criminales de alto impacto, en un país sacudido por la violencia del narco.

