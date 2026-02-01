Laura Fernández se perfila como ganadora en Costa Rica; la derecha consolida su ventaja electoral

San José. La candidata oficialista Laura Fernández se perfila esta noche como ganadora de las elecciones presidenciales en Costa Rica.

Con 31.14% de las juntas procesales escrutadas, Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, tenía 53.01% de los votos. En segundo lugar se ubicaba Álvaro Ramos Chaves, de Liberación Nacional, con 30.05%. Para ganar en primera vuelta, el candidato o candidato debía tener 40% de los votos, o más.

El tribunal electoral cifró la participación en estos comicios en 66.96%, con 33.04% de abstencionismo.

Fernández, politóloga derechista de 39 años, es la heredera política del popular presidente Rodrigo Chaves, y esperaba lograr 40 de 57 escaños del Congreso para reformar la Constitución y los poderes del Estado.

De confirmarse, este triunfo afianzaría a la derecha en Latinoamérica, tras las recientes victorias en Chile, Bolivia y Honduras.

Antes de que el resultado sea definitivo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, felicitó a Fernández, a quien llamó presidenta electa. "Acabo de felicitar vía telefónica a la Presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Le deseo el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica", escribió Bukele en su cuenta de X.

Fernández ha sido cuestionada por sus iniciativas que parecen emular a las de Bukele, e incluso ha sido llamada la Bukele de Costa Rica. Entre sus promesas emblema está la de terminar la construcción de una megacárcel para los criminales de alto impacto, en un país sacudido por la violencia del narco.

