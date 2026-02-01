Más Información

San José. Las mesas de votación en para la elección del presidente del país y los diputados para el periodo 2026-2030 cerraron este domingo y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) comenzó la recepción de los resultados, los cuales publicará a partir de las 20:45 hora local (2:45 GMT del lunes).

Tras una jornada de 12 horas que transcurrió en normalidad y sin incidentes relevantes, las urnas cerraron a las 18:00 hora local (00:00 GMT del lunes) y a partir de entonces los miembros de cada mesa comenzaron el y el envío de resultados al TSE.

Para ganar en primera ronda, un candidato debe obtener al menos 40% de los votos válidos. Si ninguno llega a ese porcentaje, será necesaria una segunda ronda el próximo 5 de abril.

Lee también

En total 3.7 millones de costarricenses estuvieron habilitados para votar en las siete mil 154 juntas receptoras de votos ubicadas, en su mayoría, en centros educativos públicos de todo el país, además de mesas de votación en las cárceles para 10 mil 730 reclusos; en hogares de ancianos y 49 consulados en 42 países.

Para estas elecciones se inscribieron 20 candidatos presidenciales y mil 207 aspirantes a los 57 escaños de diputados.

Durante la jornada los candidatos presidenciales acudieron a las urnas acompañados por sus seguidores en medio de un ambiente festivo, e hicieron un llamado a la población a vivir la fiesta democrática del país y a votar en libertad.

Laura Fernández, candidata de Pueblo Soberano, antes de depositar su voto, en las elecciones presidenciales de Costa Rica. FOTO: MARVIN RECINOS. AFP
Laura Fernández, candidata de Pueblo Soberano, antes de depositar su voto, en las elecciones presidenciales de Costa Rica. FOTO: MARVIN RECINOS. AFP

La oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, fue una de los primeros candidatos en votar, seguida por otros como el del izquierdista Partido Frente Amplio, Ariel Robles; la centroizquierdista de Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, y el socialdemócrata del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que dará los primeros resultados a las 20:45 hora local (02:45 GMT del lunes) ha garantizado que el proceso electoral está "blindado", debido a una serie de controles y vigilancia que se aplican al material electoral y a la presencia de fiscales de los partidos políticos en las mesas de votación, entre otros.

Lee también

La campaña previa a las elecciones estuvo marcada por el tema de la inseguridad, que en las encuestas es considerado por la población como el principal problema del país debido al incremento de los homicidios, que en su mayoría son atribuidos al ajuste de cuentas entre bandas narcotraficantes.

Otro tema de campaña fue la promesa de la candidata Fernández de dar continuidad a las iniciativas del actual Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, a quien incluso quiere ofrecerle un cargo como ministro.

La oposición ha señalado las políticas de Chaves y Fernández como autoritarias y riesgosas para la democracia, debido a que consideran que el oficialismo pretende concentrar el poder.

