Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron aproximadamente 188 bultos que representan varias toneladas de cocaína y se está en espera que las autoridades determinen el peso.

La dependencia señaló que la incautación se realizó más allá de la Zona Económica Exclusiva, al oeste de Isla Clarión; a través de intercambio de información y ante un despliegue de unidades tanto de la Armada de México como de la Guardia Costera (USCG) y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) de Estados Unidos.

Semar en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos asegura 188 bultos con toneladas de cocaína. Foto: Especial

Esto como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral e internacional para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo.

La Semar detalló que los efectivos detuvieron a varias personas a quienes les fueron leídos sus derechos, así como los efectos asegurados, puestos a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.

Enfatizó que estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, para inhibir la acción delincuencial y representa una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos.

La Semar subrayó que mantiene las operaciones de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales para inhibir la acción delincuencial, con el fin de garantizar el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

