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Australia anunció el martes nuevos proyectos de ley que cobrarían a los gigantes tecnológicos , Google y TikTok por el uso de noticias, a menos que alcancen acuerdos con medios locales para su pago.

"Las plataformas que deciden no alcanzar acuerdos comerciales con los medios noticiosos deberán pagar un cargo proporcional a sus ingresos, y cualquier suma recaudada será distribuido entre el sector de medios noticiosos", dijo el primer ministro Anthony Albanese en un comunicado.

Empresas tradicionales de prensa en todo el mundo luchan por sobrevivir, en momentos que el público cada vez más consume sus noticias en

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Ante ello, quiere que las grandes empresas tecnológicas compensen a los medios locales por compartir artículos que generan visitas a sus plataformas.

Albanese indicó que Meta, Google y TikTok podrán alcanzar acuerdos de contenido con los medios locales, pero si se niegan a hacerlo, deberán pagar una tarifa de 2,25% de sus ingresos en Australia.

"Las grandes plataformas digitales no podrán eludir sus obligaciones bajo el código de negociación con los medios de comunicación", declaró Albanese.

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"En este momento, las tres organizaciones son Meta, Google y TikTok", precisó.

Los proyectos de ley fueron diseñados para impedir que los gigantes tecnológicos simplemente eliminen las noticias de sus , algo que Meta y Google han hecho en otros países.

Simpatizantes de estas leyes señalan que las plataformas de redes sociales atraen usuarios con noticias y cobran publicidad en línea que de otro modo iría a los medios.

La Universidad de Canberra determinó que más de la mitad del país utiliza redes sociales como fuente de noticias.

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cc/desa

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