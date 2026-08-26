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Desde hace algunos días se dio a conocer la colaboración entre Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google y BTS. A través de un video promocional llamado "BTS & Gemini. It starts with you", se le puede ver a la agrupación surcoreana utilizando a la IA en sus actividades diarias.
Básicamente, esta colaboración busca mostrar todas las cualidades de Gemini y cómo se pueden aprovechar en el día a día. Además, con esta asociación se dio a conocer que, por tiempo limitado, todos los usuarios de Gemini podrán utilizar al asistente para conectar con la música, idioma y actividades diarias de la agrupación.
En este sentido, en Tech Bit te damos a conocer los pasos que debes seguir para desbloquear las actividades interactivas que hay en la IA.
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¿Cómo acceder a las funciones exclusivas de BTS en Gemini?
Si eres ARMY (nombre del fandom de BTS), quizá te has preguntado que harán los siete integrantes en su día a día. Y para conocer la respuesta, puedes usar Gemini.
El asistente de inteligencia artificial cuenta con cuatro funciones exclusivas que le permitirá a las fans explorar y conocer un poco más de cerca a la banda. Las dinámicas implementadas a través de Gemini son:
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- ¿Qué le pregunta BTS a Gemini? Con esta opción, podrás conocer qué le pregunta cada integrante a la IA.
- Adivina la canción de BTS. A través de emojis tendrás que adivinar qué canción de BTS te está dando Gemini.
- ARIRANG TOUR. ¿Te gusta seguir de cerca las paradas que están haciendo los chicos durante su tour? Gemini puede darte las noticias sobre su tour.
- Learn Korean with BTS. Es un hecho que el impacto que ha tenido la cultura del kpop ha impulsado el aprendizaje del idioma coreano. Por ello, con Gemini y BTS podrás aprender frases que se usan de manera frecuente en cartas de fans, comentarios digitales y la vida cotidiana. Asimismo, podrás saber cómo pronunciarlas de manera correcta.
Si quieres acceder a este contenido, debes saber que existen dos prompts secretos para lograrlo. Los comandos son "Unlock BTS" o "7777"; al colocar estos prompts en Gemini podrás desbloquear las cuatro funciones que te mencionamos anteriormente e interactuar con el contenido del grupo surcoreano.
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