Desde hace algunos días se dio a conocer la colaboración entre Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google y BTS. A través de un video promocional llamado "BTS & Gemini. It starts with you", se le puede ver a la agrupación surcoreana utilizando a la IA en sus actividades diarias.

Básicamente, esta colaboración busca mostrar todas las cualidades de Gemini y cómo se pueden aprovechar en el día a día. Además, con esta asociación se dio a conocer que, por tiempo limitado, todos los usuarios de Gemini podrán utilizar al asistente para conectar con la música, idioma y actividades diarias de la agrupación.

En este sentido, en Tech Bit te damos a conocer los pasos que debes seguir para desbloquear las actividades interactivas que hay en la IA.

Leer también: Cómo BTS influye en el futuro de los jóvenes profesionistas

¿Cómo acceder a las funciones exclusivas de BTS en Gemini?

Si eres ARMY (nombre del fandom de BTS), quizá te has preguntado que harán los siete integrantes en su día a día. Y para conocer la respuesta, puedes usar Gemini.

El asistente de inteligencia artificial cuenta con cuatro funciones exclusivas que le permitirá a las fans explorar y conocer un poco más de cerca a la banda. Las dinámicas implementadas a través de Gemini son:

[Publicidad]

¿Qué le pregunta BTS a Gemini ? Con esta opción, podrás conocer qué le pregunta cada integrante a la IA.

a ? Con esta opción, podrás conocer qué le pregunta cada integrante a la IA. Adivina la canción de BTS. A través de emojis tendrás que adivinar qué canción de BTS te está dando Gemini.

te está dando Gemini. ARIRANG TOUR. ¿Te gusta seguir de cerca las paradas que están haciendo los chicos durante su tour? Gemini puede darte las noticias sobre su tour.

Learn Korean with BTS. Es un hecho que el impacto que ha tenido la cultura del kpop ha impulsado el aprendizaje del idioma coreano. Por ello, con Gemini y BTS podrás aprender frases que se usan de manera frecuente en cartas de fans, comentarios digitales y la vida cotidiana. Asimismo, podrás saber cómo pronunciarlas de manera correcta.

Si quieres acceder a este contenido, debes saber que existen dos prompts secretos para lograrlo. Los comandos son "Unlock BTS" o "7777"; al colocar estos prompts en Gemini podrás desbloquear las cuatro funciones que te mencionamos anteriormente e interactuar con el contenido del grupo surcoreano.

Leer también: Cómo eliminar las cookies de tu celular para no ser espiado

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters