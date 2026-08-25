Apple quiere que sus computadoras hagan mucho más que abrir aplicaciones, editar documentos o reproducir contenido. La firma de Cupertino presentó una nueva generación de Mac mini y Mac Studio que pone buena parte de la atención en la inteligencia artificial para ejecutar herramientas con esta tecnología directamente en el equipo.

La renovación incluye el nuevo chip M6, que debuta en el Mac mini, y el M5 Ultra, que llega al Mac Studio como el procesador más potente creado hasta ahora por Apple. A ellos se suman configuraciones con M5 Pro y M5 Max para quienes buscan mayor rendimiento sin llegar a las opciones más avanzadas.

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¿Cómo es la nueva Mac mini?

El Mac mini mantiene su característica principal: un equipo compacto que puede colocarse prácticamente en cualquier escritorio, de hecho puede caber incluso en tu mano. Sin embargo, no por ser pequeño significa que haya renunciado a su potencia.

Con el nuevo chip M6, Apple promete hasta 40% más rendimiento del procesador, el doble de rendimiento gráfico y hasta cuatro veces más velocidad en tareas de inteligencia artificial frente a la pasada Mac mini con M4.

De acuerdo con la firma, estos se traduce en acciones más cotidianas de lo que podría parecer. El equipo puede utilizar modelos de inteligencia artificial directamente en el dispositivo, generar efectos en fotografías, crear agentes capaces de automatizar algunas tareas y trabajar con proyectos creativos más exigentes.

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También hay mejoras para quienes utilizan el Mac para jugar, editar video o trabajar con programas como Photoshop. Apple asegura que el nuevo modelo puede ofrecer hasta el doble de rendimiento gráfico en determinados escenarios frente a la generación anterior.

Apple lanza Mac mini y Mac Studio acompañadas con potentes chips. Imagen: Apple

Para quienes necesitan todavía más potencia, el Mac mini también estará disponible con M5 Pro, pensado para tareas como edición de video, desarrollo de videojuegos, creación de aplicaciones y proyectos que requieren mayor capacidad de procesamiento.

¿Cuáles son las características de la Mac Studio?

La nueva Mac Studio podrá configurarse con M5 Max o M5 Ultra. Este último es el chip más potente de Apple hasta ahora y está pensado para quienes trabajan con edición de video de alta resolución, gráficos, efectos visuales, proyectos científicos y modelos de inteligencia artificial de gran tamaño.

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Una de sus características más llamativas es que puede configurarse con hasta 512 GB de memoria unificada. Esta capacidad permite trabajar con grandes cantidades de información y ejecutar modelos de IA directamente en la computadora.

El M5 Ultra también incorpora mejoras para gráficos y edición de video, por lo que el Mac Studio apunta principalmente a profesionales que trabajan con proyectos complejos y necesitan reducir tiempos de procesamiento.

Apple lanza Mac mini y Mac Studio acompañadas con potentes chips. Imagen: Apple

Procesadores capaces de soportar la IA

El M6 incorpora un nuevo Neural Engine diseñado para acelerar este tipo de tareas, mientras que el M5 Ultra lleva la capacidad mucho más lejos pues permite ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño directamente en el Mac Studio.

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Esto también tiene una ventaja para los usuarios: algunas tareas pueden realizarse de manera local, sin necesidad de enviar constantemente información a servidores externos.

Los nuevos equipos llegarán además acompañados por macOS 27 y la siguiente generación de Apple Intelligence, que incluirá nuevas funciones para Siri y herramientas capaces de interactuar con aplicaciones y con el contenido que aparece en pantalla.

Apple lanza Mac mini y Mac Studio acompañadas con potentes chips. Imagen: Apple

Precio y disponibilidad

Los nuevos Mac mini y Mac Studio podrán reservarse desde este 25 de agosto y comenzarán a estar disponibles el 22 de septiembre.

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Los precios son:

Mac mini con chip M6: 19 mil 999 pesos.

Mac mini con chip M5 Pro: 39 mil 999 pesos.

Mac Studio con chip M5 Max: 57 mil 999 pesos.

Mac Studio con M5 Ultra: 129 mil 999 pesos.

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