Tuxtla Gutiérrez.- Un migrante originario de Honduras que viajaba en la caravana “Sueños Sin Fronteras” murió acuchillado después de involucrarse en una pelea en el municipio de Escuintla, a donde el grupo llegó la mañana del lunes, a cuatro días de su salida de Tapachula.

El fallecido fue identificado como Reinery Armando H.L. quien, según reportes de fuentes de seguridad, durante la riña fue herido por arma punzo cortante, una de ellas próxima al cuello. Fue ingresado a un hospital donde más tarde murió.

Agentes de la Policía Municipal de Escuintla intervinieron y aprehendieron a siete migrantes que fueron trasladados a la cárcel local, y se notificó a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones ministeriales.

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Los integrantes de "Sueños sin Fronteras" denunciaron falta de seguridad durante su estancia en el campo deportivo de Escuintla, a donde llegaron en las recientes horas.

Pidieron más atención de las corporaciones de seguridad en los sitios de descanso y pernocta, así como durante su itinerario por la costa chiapaneca.

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Los extranjeros emprendieron la caminata el pasado jueves 20 de agosto de Tapachula, la fronteriza ciudad donde se concentra la migración que proviene principalmente de Centro y Sudamérica.

Los migrantes denuncian que en esa ciudad quedan atrapados debido a la prolongada demora de sus trámites de regularización ante instituciones como la Comisión Nacional de Refugiados, y la falta de trabajo digno y remunerado que les permita sobrevivir con sus familias.

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Esas condiciones los empujan a dejar Tapachula con el objetivo de arribar a otras ciudades del centro, Ciudad de México y el norte del país, en la búsqueda de mejores alternativas de trabajo y para continuar sus gestiones migratorias.

“Sueños Sin Fronteras” es la cuarta caravana que busca salir de esta región fronteriza durante este año.

Las caravanas anteriores partieron en los meses de marzo, abril y junio, pero han sido desarticuladas por la injerencia de autoridades de Migración en la ruta Chiapas y Oaxaca.

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